Son dakika gündem: Denizli'de sulama borusuna sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri tarafından temizlenerek sütle beslenen yavru köpekler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak