Son dakika gündem: Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 9 milimetre çapında 6 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.