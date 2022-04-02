Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek - Son Dakika
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Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek

02.04.2022 19:03
Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek

Son dakika haberleri: DENİZLİ'de, doğrudan kamu yatırımıyla yaptırılan ve halen inşaatı süren 1000 yataklı şehir hastanesiyle ilgili konuşan proje müdürü Kadir Ceylan, hastanenin 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde tasarlandığını belirterek, "Burada 1048 tane Türkiye'de nadir yapılarda kullanılan...

DENİZLİ'de, doğrudan kamu yatırımıyla yaptırılan ve halen inşaatı süren 1000 yataklı şehir hastanesiyle ilgili konuşan proje müdürü Kadir Ceylan, hastanenin 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde tasarlandığını belirterek, "Burada 1048 tane Türkiye'de nadir yapılarda kullanılan izalatör kullanıyoruz. İzalatörler sayesinde 9 büyüklüğünde deprem olsa dahi ameliyatlar devam edecek" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, temeli geçen yıl atılan Denizli Şehir Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatı devam şehir hastanesi hakkında bilgi veren proje müdürü Kadir Ceylan, geçen 12 Temmuz'da başladıkları şehir hastanesi inşaatını 750 günde tamamlayıp, hizmete açılmasının planlandığını söyledi. Hastanenin 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde tasarlandığını söyleyen Ceylan, "Burada 1048 tane Türkiye'de nadir yapılarda kullanılan izalatör kullanıyoruz. İzalatörler sayesinde 9 büyüklüğünde deprem olsa dahi ameliyatlar devam edecek. Depremin şiddetini önleyerek üst yapıya geçirmeyecek. En son teknolojiyle yapılıyor. Hastane, 310 bin metrekare kullanım alanında 1000 yatakla hizmet verecek. Bunu rezerv yataklarla birlikte 1700'e kadar çıkarabilecek şekilde bir altyapı oluşturuyoruz. Hastanede günlük 13-14 bin kişiye poliklinik hizmeti verilmesini öngörüyoruz" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli'ye çok yakışacağını belirttiği şehir hastanesiyle şehrin hasta bakım kapasitesinin ikiye katlanacağını belirtip, "Bölgede bir sağlık üssü olmamızı sağlayacak bir yatırım. Denizli bunu fazlasıyla hak ediyor. Bunlar ciddi maliyetle olan yatırımlar. Şu anda planlananın üzerindeyiz. 750 gün dediler ama ben erken biteceğini inanıyorum" diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Türkiye'de sadece 18 ilde şehir hastanesi olduğuna dikkat çekip, bunlar içinde sadece Denizli'dekinin doğrudan kamu yatırımıyla yapıldığı söyledi. Özkan, Denizli Şehir Hastanesi'nin 1.2 milyar TL'lik kamu yatırımı olduğunu kaydetti.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de şehir hastanesinin sığınık bölümlerinin oksijen sistemi ve tüm gaz sisteminin döşenerek, herhangi bir afet ya da acil durumda yoğun bakıma dönüştürülecek şekilde tasarlandığını söyledi.


Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek
Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek
Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek
Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek
Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek
Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek
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Şehir Hastanesi, Denizli, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Denizli Şehir Hastanesi'nde 9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek - Son Dakika
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