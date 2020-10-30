Son dakika gündem: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 16 kişi hakkında işlem yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 16 kişi hakkında işlem yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı
30.10.2020 23:31
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 16 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 16 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki "çirkin ve ahlaksız" paylaşımların gereğini yaptıklarını belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27 ayrı gönderi tespit edildi, 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı, 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım." açıklamasında bulundu.
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