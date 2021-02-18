Son dakika gündem: Depremzede çocuklar sinema keyfi yaşadı - Son Dakika

Son dakika gündem: Depremzede çocuklar sinema keyfi yaşadı
18.02.2021 15:25
Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da yaşanan depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan çocuklar pandemi tedbirleri çerçevesinde sinemaya götürüldü.
Elazığ'da yaşanan depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan çocuklar pandemi tedbirleri çerçevesinde sinemaya götürüldü.
Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi, Aşağıdemirtaş Geçici Barınma Merkezi'nde kalan depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklar Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde götürüldü. Pandemi kurallarına uygun şekilde 40 çocuk merkezde 'Oyuncak Hikayesi' isimli animasyon filmi izledi.
Depremzede çocukların sosyalleşmelerinin yanı sıra moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen programdan sonra çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. - ELAZIĞ
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