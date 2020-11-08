Son dakika gündem: Deva Partisi Selçuklu İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Deva Partisi Selçuklu İlçe Kongresi yapıldı

08.11.2020 20:31
Son dakika gündem: Deva Partisi Selçuklu İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Deva Partisi Selçuklu ilçesinin birinci olağan kongresinde Selman Uçar yeniden başkan seçildi.

Deva Partisi Selçuklu ilçesinin birinci olağan kongresinde Selman Uçar yeniden başkan seçildi.

Tarihi Horozluhan'da düzenlenen kongreye Deva Parti'si kurucu üyelerinden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da katıldı.

Divan başkanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sırasıyla il ve ilçe başkanları birer konuşma yaptı.

Daha sonra kürsüye davet edilen Deva Partisi'nin meclisteki tek milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partililere yaptığı konuşmasında hükümetin politikalarını eleştirdi.

Yeneroğlu, "Maalesef ülke öyle bir hale gelmişki gençlerin yüzde 70'i geleceğini yurt dışında tasavvur ediyor. Bir ülkenin geleceği gençlerdir. Gençler kendi ana vatanlarında gelecekleriyle ilgili bir ümitleri heyacanları yoksa o ülkenin geleceği karanlığa mahkumdur. Etrafımızdaki haksızlıklara karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Daha sonra geçilen kongre seçimlerinde, mevcut başkan Selman Uçar tek listeyle gidilen seçimlerde yeniden ilçe başkanı seçildi.

Mustafa Yeneroğlu, İstiklal Marşı, Milletvekili, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Deva Partisi Selçuklu İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika


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