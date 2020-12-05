Son dakika gündem: Deyrizorlu Araplar, terör örgütü YGP/PKK'nın halkı yakıttan mahrum bırakmasını protesto etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Deyrizorlu Araplar, terör örgütü YGP/PKK'nın halkı yakıttan mahrum bırakmasını protesto etti

05.12.2020 17:37
Son dakika gündem: Deyrizorlu Araplar, terör örgütü YGP/PKK'nın halkı yakıttan mahrum bırakmasını protesto etti, System.String[]

Son dakika haberleri... Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde yaşayan Araplar, Beşşar Esed rejimi bölgesine her gün yüzlerce tır petrol satan terör örgütü YPG/PKK'nın bölge halkını yakıtsız bırakmasını protesto ederek örgütün petrol yataklarını işgalinin son bulmasını istedi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde yaşayan Araplar, Beşşar Esed rejimi bölgesine her gün yüzlerce tır petrol satan terör örgütü YPG/ PKK'nın bölge halkını yakıtsız bırakmasını protesto ederek örgütün petrol yataklarını işgalinin son bulmasını istedi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor kırsalındaki Şaitat bölgesinde toplanan yaklaşık 1000 kişi, terör örgütüne karşı gösteri düzenledi.

YPG/PKK'lı teröristlerin Deyrizor'daki petrol yataklarını işgalinin son bulmasını isteyen göstericiler, terör örgütünün rejimle yürüttüğü akaryakıt ticaretini de durdurmasını talep etti.

YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilen göstericiler, örgüt karşıtı slogan atarak yaşam şartlarının da iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Deyrizor halkı yakıttan mahrum

Suriye'de petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal eden terör örgütü YPG/PKK, elinde tuttuğu bölgelerde yaşayanları, bu zenginlikten mahrum etmeye devam ediyor.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'da YPG/PKK'ya bağlı akaryakıt istasyonları, yakıt karneleriyle eylül ayında dağıtılmaya başlanması gereken mazotu, yeterli miktarda bulunmadığı veya kalitesinin iyi olmadığı bahanesiyle ahaliye teslim etmiyor.

Kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle de ailelerin büyük bir kısmı, ellerindeki karneleri akaryakıt istasyonu işletmecilerine düşük fiyata satarak geçen aydan itibaren yakıtı karaborsadan değerinin yaklaşık 3 katına satın almaya başlamıştı.

YPG/PKK ile Esed rejiminin akaryakıt ticareti sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle işgal ettiği bölgelerden çıkardığı petrolü, ABD'nin yaptırım uyguladığı Esed rejimine satmaya devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütü, Esed rejimi bölgesine her gün ortalama 500 tır petrol satıyor.

AA muhabirleri, kasım ayının ilk haftasında, rejimin terör örgütleriyle ticaretinden sorumlu, ABD'nin yaptırım listesindeki milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı'ya ait petrol tankerlerini, terör örgütünün işgalindeki bölgelerde görüntülemişti.

Deyrizor'daki enerji kaynakları

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Suriye'de petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

Deyrizor il merkezi Esed rejimi güçlerinin kontrolünde bulunurken Deyrizor ilinin Fırat Nehri'nin doğusunda kalan toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Deyrizorlu Araplar, terör örgütü YGP/PKK'nın halkı yakıttan mahrum bırakmasını protesto etti - Son Dakika


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