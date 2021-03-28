İtalya'da helikopter faciası kamerada - Son Dakika

İtalya'da helikopter faciası kamerada
28.03.2021 19:08
İtalya'nın Bolzano kentinde polise ait AW169 tipi helikopter kalkış esnasında kaza yaptı.
İtalya'nın Bolzano kentinde polise ait AW169 tipi helikopter kalkış esnasında kaza yaptı. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
İtalya'nın Bolzano kentinde helikopter kaza meydana geldi. Yerel medya, polise ait AW169 tipi helikopterin havaalanında eğitim uçuşu için kalkışı sırasında kaza yaptığını aktardı. Kaza anları kameraya an be an kaydedildi. Kazanın nedeni henüz tespit edilemezken, helikopterin kendi etrafında döndükten sonra yan yattığı ifade edildi. Helikopterin pervanesi parçalanırken, helikopterdeki 2 mürettebatın kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı ifade edildi.
- İtalya
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