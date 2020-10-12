Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

ŞEHİT ASTSUBAY EMRE DOKUMACI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı (32), memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın, Türk bayrağına sarılı tabutu memleketi Çorum'a getirildi. Şehit Dokumacı için İskilip ilçesine bağlı Kaleboğazı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Alınan helalliğin ardından şehit Dokumacı'nın cenazesi, törenin düzenlendiği Ulu Cami'ye götürüldü. Buradaki cenaze törenine şehidin babası Hüseyin Dokumacı, annesi Şerife Dede, nişanlısı Hatice Karagöz, ailesi ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

'HATİCE, NİŞANLINA SON KEZ BAK, NİŞANLIN GİDİYOR'

Şehidin nişanlısı Hatice Karagöz, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna dakikalarca sarıldı. Şehidin yakınları, "Hatice, nişanlına son kez bak, nişanlın gidiyor" dedi. 1 ay sonra düğün yapacakları öğrenilen ve güçlükle ayakta duran Hatice Karagöz'ü, yakınları sakinleştirdi.

Öte yandan 10 yıldır askerlik görevi yapan şehit Emre Dokumacı'nın, sivil hayatında amatör futbol oynadığı da öğrenildi. İskilip Ulu Camii'nde, kılınan cenaze namazının ardından Şehit Emre Dokumacı, Hacı Karani Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Baba evinden detaylarTabutun evin önüne getirilmesiEvin önünde helallik alınmasıTabutun tören alanına getirilmesiCenaze namazının kılınmasıNişanlısı Hatice Karagöz'ün tabuta sarılmasıDetaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR, Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK/İSKİLİP(Çorum),

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BÜTÜN EŞYLARIN YANDIĞI ODADA SADECE TÜRK BAYRAĞI YANMADI

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (7)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli mahallesinde zarar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, ev sahibine geçmiş olsun dileklerini sundu. Evin bir odasındaki tüm eşyalar yanarken, aynı odada bulunan Türk bayrağının yanmadığı Bakan Soylu'ya gösteren ev sahibi, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Bakan Soylu da, yanmayan Türk bayrağına bakıp inceledi.

BAKAN SOYLU, KÖYLÜLERLE BULUŞTU

Arsuz ilçesin bağlı Kışla Mahallesinde köylülerle buluşan Soylu, yangın alanında hasar tespit çalışmalarının hummalı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Devlet olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Soylu, "Devlet zor gün için vardır, sıkıntılı zaman dilimi için vardır, vatandaşıyla beraberdir. Bizim bir tek niyazımız var, Allah'ım bizi size mahcup etmesin. Allah beterinden korusun. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve emrinize amade olduğumuzu tekrar sizlere belirtiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin ve Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devle Bahçeli beyin selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyoruzö dedi.

Soylu'ya, Hatay valisi Rahmi Doğan, bazı Hatay Milletvekilleri ile çevre belediye başkanlarını eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yanmayan bayrak-Bakan Soylu'nun ziyareti

HATAY,

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TERÖR ÖRGÜTÜ 2 YIL ÖNCE TALİMAT VERMİŞHatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (6)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde, yangında zarar gören Petek Sitesi'nde gazetecilere açıklalamalarda bulunan Bakan Soylu, yangını terör örgütü PKK'nın gerçekleştiği konusunda kanaatler olduğunu hatırlattı. Bu konuda tahkikatın devam ettiğini bildiren Bakan Soylu, "Terör örgütü PKK yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına, hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları var. Buna ait hem güvenlik birimlerimiz hem tüm teşkilatımız gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır. Bu yangının kaynaklandığı noktada tahkikatlarla birlikte neticeye ulaştırılacaktır" diye konuştu.PAYLAŞIM YAPANLARIN 2'Sİ YURTİÇİ, 2'Sİ YURT DIŞINDASosyal medyada yangının terör örgütü bağlantısıyla ilgili ilk paylaşımı yapan 4 kişiden 2'sinin yurt içinde bulunduğunu ve önceki gün akşam gözaltına alındıklarını kaydeden Bakan Soylu, "Yurt içinde olsun bize yeter. Yurt dışındakilerden de birisi Belçika'da, birisi Almanya'da. Yurt içindekilerin vilayetini söylemeyeyim. Yurt dışındakileri ise şöyle yapıyoruz. Bunlarla ilgili suç duyuruları oluşturuluyor ve mahkeme kararları alınıyor. Türkiye'ye girdikleri zaman gerekli adli mercilerin talimatları hemen uygulanıyor. Bu olayın terör örgütünün hadisesi olup olmadığı tahkikatla çıkacak. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk oluşturmaya çalışanlar Trabzon'da da aynı hadiseyi söylediler. Bu örtü yangınıydı netice itibarıyla. Bunu bir terör örgütü kampanyasına döndürmek isteyenler var. Buna gelinmemesini, bu tahriğe kapılınmamasını istiyoruz" dedi.SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASIYılbaşından bugüne kadar terör örgütünün, Ateşin Çocukları İnisiyatifi gibi çeşitli adlar altında olayları üstlendiğini kaydeden Bakan Soylu, "Toplamda 850 olay var. Bu olayların 400 tanesi hiç yok. Bunlar da bir çeşit terör propagandasıdır. Bu olayların 300'ünün tüm adli araştırmalar sonucu, ilgili kontaktan, elektrikten veya herhangi bir ihmalden kaynaklandığı savcılıklarca tespit edilmiş. Yaklaşık 90 tanesinin soruşturması hala devam ediyor. 22 tanesinin PKK ile irtibatlı olabileceği konusunda hem savcılıklarımızın hem güvenlik birimlerimizin tespiti söz konusu. Bizim görevimiz 22 tane değil, 1 tane de yaptırmamaktır. Bunun için çaba sarf etmektir. Ama terör örgütünün kendine ait böyle bir propaganda yöntemi var. Bu yöntemi de kamuoyunun bilgilerine arz etmek istedim. Terör örgütünün bu talimatını 2 yıl önce verdiğini hem Avrupa eksenli olduğunu hem Kandil eksenli olduğunu söylemeliyim" diye konuştu.Bakan Soylu, yaraların sarılabilmesi için hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Meskun mahale yaklaşan yangının sıçramasının daha büyük felaketlere yol açabileceğini kaydeden Bakan Soylu, kontrol çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Ormanlık alanları ve piknik yapanlara da uyarılarda bulunan Bakan Soylu, yangının çıkış sebebine yönelik tahkikatların devam ettiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------

-Bakan Soylu'nun açıklamaları

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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER EYLEMLERİNİ 24 SAATE ÇIKARDI

HDP önündeki eylemde 405'inci gün (2)

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP il binası önündeki oturma eylemini 405'inci günde de sürdüren aileler, eylemlerini 24 saat sürdürme kararı aldı. Diyarbakır'da 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, HDP'nin annelerin gözyaşlarına karşı terör örgütü PKK'nın marşıyla karşılık verdiğini belirterek, bundan sonra eylemlerini aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Aydın, "Biz bir yıldan fazladır bu halkın çocuklarını çalan partinin önünde çocuklarımızı istiyoruz. Bugün annelerin feryadına karşı HDP, PKK marşıyla karşılık verdi. Bunların demokrasi anlayışı budur. Annelerin gözyaşlarına karşı marş çalıyorlar. Artık bütün Türkiye HDP'nin iç yüzünü görsün. Biz akşama kadar burada bekliyorduk. Bu eylemimizi HDP'ye karşı 24 saate çıkardık. Artık 24 saat boyunca HDP'nin kapısından kalkmayacağız. Bizim de canımıza tak etti, artık. Bunlarda hiç mi vicdan ve Allah korkusu yok? Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onlar PKK marşı çalıyor. O yüzden hiçbir yere gitmeyeceğiz. ya burada öleceğiz ya da HDP çocuklarımızı nasıl dağa götürmüşse öyle de getirsin. Ben eminim ki bu HDP bir gün bu annelerin gözyaşında boğulacak" dedi.

'BU YOLA ÖLÜMÜNE BAŞ KOYDUK'

Evlat nöbetinin başladığı 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP önünde PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte eylem yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, anne babaların feryat figan ettiğini, ancak bunun yetersiz geldiğini belirterek, eylemlerini 24 saat sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın süredir anneler ve babalar burada feryat figan ediyor. Demek ki bu yetersiz geliyor. Artık 7 gün 24 saat anne babalar burada eylemde. HDP'yi kapatmakta kararlıyız. Bu mücadeleye ölümüne başladık. Sonuç ölüm de olsa evlatlarımızı kazanacağız. Yeter artık. PKK uzantısı HDP, pis ellerini çeksin çocuklarımızın üzerinden. Evlatlarımızı bize geri göndersinler. Kararlıyız, ölümüne baş koyduğumuz bu yolda ölümüne de varız."