Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında 90 bin 813 binada inceleme yapıldığını belirtti. Bakam Kurum, bu kapsamda acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısının 384'e ulaştığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından depremde hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve bazı milletvekilleri ile birlikte Barış, Adalet ve Cumhuriyet sitelerini gezen Bakan Kurum, Bayraklı'nın Çiçek Mahallesi'nde de heyelan riskine karşın bilgi aldı. Depremin ardından 10 gün geçtiğini hatırlatan Bakan Kurum, ekiplerin canla-başla vatandaşın yaralarını sarmak için çalıştığını dile getirdi. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasına müteakip hasar tespit çalışmalarının da başlatıldığını açıklayan Kurum, "Vatandaşlarımızın taşınma süreçleri dahil binaların bu sürece ilişkin tüm ihtiyaçları valiliğimiz koordinasyonunda karşılanmaya çalışılıyor. Sahada kesici laboratuvarlarımızla birlikte, binalardan alınan karot, beton ve demir numuneleri ile demirlerdeki çekme dayanımına bakmak suretiyle projelerdeki hasarın tespitini yapıyoruz. Bugüne kadar 50 binada eşya ve tahliye çalışmalarını tamamlayıp yıkım sürecini başlattık. 23 vatandaş halen hastanede tedavi görmektedir. Diğerleri taburcu edildi. Sahada 7 bin 100 personelle bine yakın araç ve ekipmanla çalışmaları sürdürüyoruz" dedi. Hasar tespit çalışmalarının bugün itibariyle 90 bin 813 binada yapıldığını ifade eden Bakan Murat Kurum, 484 bin bağımsız bölüme ulaşıldığını ve bu kapsamda acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısının 384, bağımsız bölüm sayısının da 4 bin 489 olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurum şöyle devam etti: "Az hasarlı 4 bin 187, orta hasarlı da 483 binamız var. Vatandaşlara taşınma, kira ve eşya yardımı hem de bundan sonraki süreçte barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepler çadır kentlerde ve mahallelerdeki koordinasyon alanlarında alınmaktadır. Yaklaşık 3 bin 900 başvuru alındı ve hızlı bir şekilde karşılandı. Hasar tespitlerini vatandaşlarımız 'hasar tespit.cbs.gov.tr' adresinden öğrenebilirler. Evini alamayan vatandaşlara 30 bin lira Aile Sosyal hizmetler Bakanlığından vereceğimizi taahhüt etmiştik. Türkiye 'deki değişik mobilya firmaları, eşyasız kalan bin aileye 25 bin lira yardım yapacak. Kira ve taşınma yardımı sürecini başlattık. Bugüne kadar 14 milyon lira vatandaşlarımıza ödemeler yaptık. Yerinde 2 bin rezerv alanında ise 3 bin konut projelendiriyoruz. Bunun dışında da İzmir'de orta hasarlı binalara ilişkin vatandaşlarımızdan ada bazında anlaşmaları kaydıyla üreteceğimiz rezerv konutlardan destek verilecek. Projeler 1 ay içinde başlayıp 1 yıl içinde sonuçlanacak. Çadır alanlarımızda 5 bin 800 vatandaşımız kalıyor. 15 gün sonra konteyner kent alanı tamamlanacak ve vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı karşılanacak."

İZMİR'İ SOKAK SKAK GEZİYORUZ

Bayraklı'daki Çiçek Mahallesinde artçı depremler nedeniyle kaya düşme riski bulundugunu kaydeden Bakan Kurum, bölgede incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Heyelan riski olan binalar için de taşınma sürecini bugün başlattık. Binaların boşaltılması aşamasında o vatandaşlarımıza da kira ve taşınma yardımında bulunacağız. İzmir'i sokak sokak geziyoruz. Hem kentsel dönüşüm noktasında hem de vatandaşlarımıza daha sağlam ve güvenilir binalarda yaşatmak için desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.