Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 2

Gelen son dakika haberine göre Van'da martı ölümlerinin nedeni; açlık ve stresVAN Gölü havzasında toplu martı ölümleri bölge halkını endişelendirdi.

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 2, System.String[]

Van'da martı ölümlerinin nedeni; açlık ve stres

VAN Gölü havzasında toplu martı ölümleri bölge halkını endişelendirdi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, köy sakinlerinin tedirgin olmaması gerektiğini belirterek, "İnci kefalleri dönüş yaptıktan sonra yumurtlama sezonu bitti. Martıların ulaşabileceği inci kefali artık imkansız oldu. Onun için yiyecek bulamamaya bağlı olarak açlık, açlığa bağlı olarak da stresten kaynaklı ölümlerdir" dedi.

Üreme zamanlarında insan olmayan ve kendileri için risk teşkil etmeyen yerleri tercih eden martılar, Van Gölü havzasını özellikle de Çarpanak ve Adır adalarını tercih ediyor. 'Martı adası' olarak da bilinen Adır Adası'na mart ayı başında gelen martılar, buraya yumurtalarını bırakıyor.  Adır Mahallesi'ndeki kıyı şeridinde görülen martı ölüleri ise mahalle halkını endişelendirdi. Bunun üzerine harekete geçen Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, martı ölümlerinin olduğu bölgeye gelerek araştırma yaptı. Ölü martılardan numuneler alan Prof. Dr. Aslan, mahalle sakinlerinin tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

ADIR ADASINDA 3 MİLYON MARTI YAŞIYORYaptıkları araştırmalarda martıların, hastalık nedeniyle ölmediğini tespit ettiklerini anlatan Prof. Dr. Aslan, şöyle konuştu: "Van Gölü havzası yaban hayatı yönünde çok zengin. Bunlardan da sayıları en fazla olan kuş türü martılar. Martılar suyun, akarsuların olduğu yerde ve şehir kenarlarında yaşayan hayvanlar. Bunlar yalnız üreme zamanlarında sakin olan yerlere göç etmekte. Üremeleri için uygun ortam hazırlamakta, bunu seçerken de yiyeceğin ve güvenliğin en iyi olduğu yerleri seçmekte. Martılar Adır Adası ve Çarpanak ve Akdamar Adası gibi yerleri tercih etmekte. Bunun sebebi de, son 5 yılda üreme yerleri Adır Adasıdır. Bu adanın olmasının sebebi, yerleşim yok ve çok sakin bir hayat var. Bu sakin hayatı seçtikleri için ve bunların biyolojik düşmanları da yok. Kartaldır, tilkidir, yuvayı bozacak veya yumurtayı yiyecek herhangi bir hayvan da yok.Onun için martılar Adır Adası'nı daha fazla tercih etmekte. Bunun yanında yiyecek olarak da inci kefali göçe başladığında yüzeysel olarak derelere çıktığından dolayı yiyecek de var. Burada görünen manzara aslında ekolojik dengenin anlaşılabileceği ve ekolojik dengenin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için tam bir görüntü.Çünkü buraya bir milyona yakın martı yuva yapmakta. Adır Adası'nda kuluçkaya yatmakta. Bu 1 milyon martı ikişer yumurta bıraktığı zaman, yavru çıkarttığı zaman sayı üçe katlamakta. Mevsim çok iyi geçerse ikinci yumurtayı da yapmakta. Bu sene baharın geç gelmesi, havaların soğuk olması ve yağışların haziran ayına doğru yayması ile beraber ikinci kuluçkaya yatma olmadı ve az sayıda üreme meydana geldi. Yalnız bu martılar inci kefalinin göçünü tamamladıktan sonra eğer yavrularını büyütüp tamamlamadıysa bir yiyecek sıkıntısıyla strese kapılmakta. Bu stresle beraber ölümler gerçekleşiyor. "MARTI ÖLÜMLERİ, AÇLIĞA BAĞLI STRESTEN KAYNAKLI

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl temizlik çalışmalarında geç kalındığını ifade eden Aslan, "Geç kalınınca vatandaşlar tedirgin oldu. En yakın zamanda buradaki ölü martılar temizlenir. Martı ölümleri ile ilgili ilgili kurumlara rapor sunacağız. Ön izlenimlerimizde ve yaptığımız çalışmalarda bu yıl geçmiş yıllara göre daha az bir ölüm gerçekleşti. Buradaki martı ölümleri herhangi bir salgın hastalık veya pandemi gibi bir hastalığın olmadığını gözlemliyoruz. Ölen martılar yavru martılar. Ölü martıların numunelerini gerekli yerlere göndereceğiz. Herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkarsa veya sezersek ufak bir ihtimal de olsa bunu değerlendirip vatandaşlarımıza, bölgeye ve ilgililere bilgi vereceğiz " dedi.

Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 10:16

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp "Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı         
13:52
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi         
13:51
Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor         
13:31
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti         
13:22
Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu         
13:08
Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı         
12:57
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı         
12:48
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar         
10:55
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi 2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi         
10:00
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak         
09:51
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum         
08:45
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm         
22:03
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 16:59:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei