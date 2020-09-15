Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

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Son dakika gündem haberi... İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı İZMİR merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanının da olduğu 53 kişi gözaltına alındı.

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ- 2, System.String[]

İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

İZMİR merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanının da olduğu 53 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen 38'i muvazzaf asker, 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Şu ana kadar, aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanı'nın da olduğu 53 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber:  Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: İZMİR,

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Ağabeyini bıçakladı, polisten kaçarken damdan düşerek yaralandı

Adana'da kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçaklayarak yaralayan Mehmet B., polisten kaçmak için çıktığı damda düşerek yaralandı. Gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 1096 Sokak'taki evinde kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçakladığı öne sürülen Mehmet B., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Abdülaziz B., hayati tehlike kaydıyla tedaviye alındı. Mehmet B.'nin peşine düşen polis, şüphelinin Dede Korkut Mahallesi 838 Sokak'ta bir yakının evinde olduğunu belirledi. Söz konusu adrese gelen polisleri gören Mehmet B., evin damına çıkarak, kaçmak istedi. Dengesini kaybedip, damdan başka bir evin damına düşen Mehmet B., yaralandı. Polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

'BENİ MEŞHUR ETTİNİZ'Sağlık ekibi tarafından sedye ile damdan indirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce önce "Beni meşhur ettiniz" dedi, ardından da "Ağabeyim benim evime, haneme tecavüz etmeye çalıştı. Çıkarttım mutfaktan bıçağı ufak bir yara vurdum ona" diyerek bıçakladığı ağabeyini suçladı. Daha sonra ambulansa taşınan Mehmet B., hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 09:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

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