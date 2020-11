Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı 'yılan kamera' ile görüntülenmiş

İZMİR'i vuran depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anının, Manisa İtfaiye ekipleri tarafından yılan kamera ile saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Yılan kamera aracılığı ile 7'nci kattan, Günay'ın bulunduğu 4'üncü kata ulaşan ekipler, Günay ile uzun süre sohbet edip, bilincinin açık kalmasını sağlayıp, moral vererek motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıkları öğrenildi.

Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Günay Özışık, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altıda kaldı. Okul birincisi olan Günay, yıkılan 7 katlı binanı enkazı altından 10 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldı. Mucize kurtuluş, Manisa itfaiye ekiplerinin kullandığı yılan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Günay'ın bulunduğu yerden gelen sesler üzerine o bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Manisa İtfaiye ekipleri, 7'nci kattan aşağıya doğru kuyu kazdı. Kazdıkları kuyudan aşağıya doğru inen ekipler, teknolojik aletlerden de faydalandı. Binanın altına doğru yılan kamerayı uzatan ekipler, enkaz altında bulunan 4'üncü kattaki Günay Özışık'a, ulaştı. Kameradaki ışık sayesinde Özışık'ın dikkatini çeken ekipler, Özışık ile uzun süre sohbet etti. Tam olarak yeri belirlenen Özışık, bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansa teslim edildi. Özışık'ın kurtarılma anı yılan kamera tarafından kaydedilirken, itfaiye ekiplerin kurtarma mücadelesi büyük takdir gördü.

Özışık'ı kurtaran itfaiye ekibin başında yer alan ve çalışmalara bizzat katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Gürhan İnal, yaşadıklarını anlattı. İnal, "İzmir depremi ardından Ege Bölgesi'nde sallantı olunca, tüm ekiplerimizle birlikte Manisa'nın 17 ilçesine baktık. Herhangi bir büyük hasarın olmadığını fark edince hızlıca İzmir'e çıkış yaparak tüm ekiplerimizce 3 enkaza dağıldık. Enkaza ulaştığımızda

diğer ekipler henüz gelmemişti. Vatandaşlar enkazın üzerindeydi. İlkönce vatandaşları enkazın üzerinden indirerek, çalışmalarımıza başladık. Doğanlar Apartmanı'ndan 5 kişiyi ambulans ekiplerine verdik. Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ olarak 3 kişiyi ambulans ekiplerine teslim ettik. Emrah Apartmanı'ndan da 1 kişiyi bularak ambulans ekiplerine verdik. Doğanlar Apartmanı'nda kaymalı bir şekilde enkaz vardı. Uğraşmalarımız uzun sürdü. Orada Günay'ın amcasının oğlu vardı. Ona ulaştık. Bir engelli vatandaşımız ve annesine ulaştık. Onları teker teker almaya başladık. Günay'ın bulunduğu kat, 4'üncü kattaydı. Biz 7'inci kattan aşağıya doğru kuyu şeklinde kazmaya başladık. Günay'ın sesini duyduktan sonra daha da yaklaşmaya başladık. Bulunduğu yere doğru kamera gönderdik. Aramızda 2,5 metre vardı. Moral ve motivasyonunu sağladık. Kendine iyi bakmasını, yanında olduğumuzu, yakın zamanda kurtaracağımızı belirttik. Günay'da sağ olsun bizi anlayışla karşıladı. Bizle konuşmaya devam etti. Kamerayı uzattıktan sonra kamerayı eline alarak 'Ben buradayım, iyiyim' diye, konuştu. Konum olarak yerini belirtti. Matkap ve kurtarma aletlerini çalıştırdığımızda konum olarak sağım, solum, arkam şeklinde tam konum belirten Günay'a ulaştık. Günay'ı UMKE ekipleriyle birlikte enkazdan alıp, ambulans ekibine teslim ettik. Yılan kamera, ışıklı ve ince olduğundan tüm deliklere girebiliyor. Bu sayede çalışmalarımızı ona göre yapıp, boşa vakit kaybetmekten kurtuluyoruz. Enkazda bir odanın tüm her yerine bakıp, kimsenin olmadığını tespit edince hızlı bir şekilde hemen o bölümü kaldırıyoruz. Birini fark ettiğimiz zaman ise daha düzenli ve titiz çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yılan kamera ile enkaz altındaki Günay Özışık'a 'a ulaşılma anı

-Yılan kamera aracılığı ile enkaz altındaki Günay Özışık ile konuşulması

-Günay Özışık'ın kurtarılması

-Enkazdan görüntü

-Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Gürhan İnal ile rö.

-Manisa itfaiyesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

========

Enkaz altında kalmaktan kurtulan Şeyben: O insanlar bizim canımızdı

İZMİR'de Seferihisar merkez üssünde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın en alt katında dükkanı bulunan Fırat Şeyben, "Biz kendi canımızı kurtardık ama oradaki insanlar bizim canımızdıö dedi.

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı, Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyümklüğündeki depremle yerle bir oldu. Apartmanda 4 senedir dükkanı bulunan Fırat Şeyben (24), dükkana girmek üzereyken gözlerinin önünde binanın yıkıldığını gördü. Deprem sırasında dükkanda olan babası Suat Şeyben (54) için enkaza doğru koşan Fırat Şeyben'i arkadaşları tuttu. Babasını kapıda ağlarken bulduğunu söyleyen Fırat Şeyben, "Babam beni ilk gördüğünde olayın şokundaydı. Babam son anda kendini dışarı atmış ve dükkanın önünde ağlıyordu. İlk sözü çay demledim oldu. Sonra da bana maskeni tak dedi. Ne dediğinin farkında değildi. Babam durup durup ağlıyor. 3 yaşındaki Ayda her sabah dükkana geldiğinde babama hayırlı işler dileyen bir çocuk. Hayatlarını kaybeden Sayra ve Çınar ise uzaktan akrabamızdı. Onlar bambaşka çocuklardıö ifadelerini kullandı.

"DEPREM İLK BAŞLADIĞINDA ŞİDDETİ AZ BİR DEPREM SANILDI, VAKİT KAYBI OLDUö

Şiddeti az bir İzmir depremi olarak düşünüldüğü için ilk basta insanların binayı terk etmemiş olabileceğini söyleyen Şeyben şu ifadeleri kullandı: "Ofis bölümünde otururken sandalyemi cama doğru yaslayarak otururum. Daha önce meydana gelen iki depremde de camların çatırdadığını hissettim. Böyle durumlarda bina sakinlerinin bir kısmi aşağıya iner bir süre sonra yukarı tekrar çıkardı. Herkes için normal bir İzmir depremiydi. Bina sakinleri 3-4 saniye önce çıksalar bir faydası olacaktı. Şoktan hatırladığım kadarıyla deprem bitti. Bina 2-3 saniye sonra yerle bir oldu. Binanın tek çıkışı olduğu için herkesin oraya koştuğunu tahmin ediyorum ama kolonlar çıkışı kapatmıştı. En son orası açıldı. Bina başka bir yere bir devrilse, çökmese daha çok insan çıkabilirdi.ö

"KENDİ CANIMIZDAN ÇOK APARTMANDA OTURANLARI DÜŞÜNDÜKö

Olay sırasında sokakta olduğunu ve şans eseri dükkanda olmadığını belirten Fırat Şeyben, "Binanın yıkıldığını görünce o sırada dükkanda olan babamı kurtarmak için enkaza doğru koşmaya başladım. Babam çıkmış. 'Baba' diye bağırarak koşarken beni arkadaşlarım tuttu. Ben orada deprem olduğu günden enkaz kalkana kadar en önde bekledim. Biz kendi canımızı kurtardık ama oradaki insanlar bizim canımızdı. Selam vermeden geçmezlerdi. Büyüdüklerini gördüğümüz çocuklarımız hayatını kaybetti. 2-3 günü babamla neredeyse hatırlamıyoruz. Kesik kesik hatırladığım anlar var. Kendi canımızdan çok apartmanda oturanları düşündük. Hepsini tanıyorduk. Her gün, her sabah, her gece selamlaşırdık. Çayımızı içmeyen yoktur. O apartmandaki insanların bir tanesi bile kötü niyetli değildiö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fırat Şeyben röp.

- Rıza Bey Apartmanı depremde çökme görüntüsü

Haber- Kamera: Eda Ebru NANECİ -Gökçe ADAR- Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, DHA)

=========

Elif'i 5 yıldır babası, 8 aydır da annesi göremiyor; çaresiz çift yardım bekliyor

ADANA'da çalışmak için gittiği Türkmenistan'ın Aşgabat şehrinde evlenip, sonrasında da Türkiye'ye dönen Atilla Aydaş (38) 5 yıldır, eşi Narcan Aydaş ise 8 aydır kızları Elif'i göremiyor. Eski hükümlü olduğu için Türkmenistan tarafından ülkeye alınmayan Atilla Aydaş, kızının Türkiye'ye getirilmesi için yardım isteyerek, "Ben de diğer babalar gibi çocuğumu gezdirmek istiyorum" dedi.

Çalışmak için 2011 yılında Türkmenistan'ın Aşgabat şehrine giden Atilla Aydaş, Narcan Aydaş (32) ile tanışarak 2013 yılında evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Elif adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Kızları 5 aylıkken Türkiye'ye dönme kararı alarak havaalanına giden aileden, Narcan Aydaş ile kızına ülkeden çıkış izni verilmedi. Bunun üzerine tek başına Türkiye'ye dönen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiği sırada eski bir ceza dosyası nedeniyle gözaltına alınan Atilla Aydaş, cezaevine konuldu. Dilekçe yazarak kızı ve eşinin ziyaretine gelmesini talep eden Aydaş için Türkmenistan hükümeti sadece eşine izin verdi. Kızları Elif, anneannesi ile kalırken Narcan Aydaş, Mart ayında eşini cezaevinde ziyarete geldi. Ancak o da koronavirüs nedeniyle ülkesine dönemeyince eşinin yakınlarının bulunduğu Adana'nın Ceyhan ilçesine yerleşti. 4 yılın ardından eşinin cezaevinden çıkmasıyla Türkiye'de ikamet izni alan Narcan Aydaş ile 5 yıldır kızını göremeyen Atilla Aydaş, kızlarının Türkiye'ye getirilmesi için yardım istedi.

Kızı 5 aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmeye karar veren Atilla Aydaş, eşi ve kızına izin verilmeyince tek başına dönmek zorunda kaldığını belirterek, "Türkiye'ye döndüğümde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda eski bir dosyamdan dolayı gözaltına alındım. Oradan da Ankara'da cezaevine gönderdiler. Cezaevindeyken dilekçe yazıp eşimin Türkmenistan'dan beni ziyarete gelmesini sağladım. Eşim, ben cezaevindeyken birkaç kere Türkiye'ye görüşlerime geldi. En son mart ayında geldiğinde koronavirüs nedeniyle uçuşların yasaklanmasından dolayı eşim geri dönemedi" dedi.

'BENDE DİĞER BABALAR GİBİ ÇOCUĞUMU GEZDİRMEK İSTİYORUM'

Türkmenistan'da kalan kızının Türkiye'ye gelebilmesi için çeşitli evrakların imzalanması gerektiğini söyleyen baba Aydaş, eski hükümlü olduğu için Türkmenistan'ın imzasını kabul etmediğini ileri sürdü. Kızlarının Türkmenistan'da kendi üzerinde görünmediğini söyleyen Aydaş, "Çocuğumla hatırladığım en son anım, kucağıma alıp öptüğüm anlar. Fotoğraflarına bakarak hasret gideriyorum. Erkek olarak üzüntümü belli etmesem de psikolojim bozuluyor. Çocuğumuz yanımızda olsa huzurumuz olacak ama aklımız hep çocuğumuzda. Çocuğumla telefonda görüştüğümüzde 'Beni ne zaman alacaksınız?' diyerek ağlıyor. 'Benim annem babam yok mu?' diyor. Kızımız Türkmenistan'da anneannesinin yanında kalıyor. Ben de diğer babalar gibi çocuğumu alıp gezdirmek istiyorum. Ben devletimizden para istemiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum" diye konuştu.

'ARTIK AİLE OLMAK İSTİYORUZ'

Mart ayında cezaevindeki eşi ile görüşmek için Türkmenistan'dan gelen Narcan Aydaş, "Ben geldikten sonra pandemiden dolayı uçuşlar yasaklandı. Geri dönemedim. Çocuğum Türkmenistan'da kaldı. Tek isteğim çocuğuma kavuşmak. Mart ayından beri ben de çocuğumu göremiyorum. Sadece cep telefonundan görüntülü konuşabiliyorum. Konuştuğumda 'anne seni çok özledim gelmeyecek misin? diye soruyor. O yüzden yardım istiyorum çocuğumu bana getirin. Ben 8 aydır kızımı göremiyorum. Babası ise 5 yıldır. Artık bir aile olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.