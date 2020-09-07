Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ- 20 - Son Dakika

Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AYDIN'nın Nazilli ilçesinde, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu, yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında kırsal Dereağzı Mahallesi Kepez mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle zeytin ve incir bahçelerinin bulunduğu zirai alanda çıkan yangında dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 3 su tankeri, 2 kepçe, 1 dozer, 30 orman işçisi ve 6 Ziraat Mühendisi ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 4 su tankeri müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Kısmen kontrol altına alınan yangında, 70 dekar zeytin ve incir bahçelerinin bulunduğu alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detay görüntüler-Dereağzı Mahallesinde çıkan yangından görüntüler-Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, kamyonun otomobil ve traktöre çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat- Dargeçit yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen zincirleme kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce traktöre ardından da otomobile çarptı. Kazada, 3 araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahaleyle 6 kişinin yaşamanı yitirdiğini belirlerken, yaralı 2 kişi ise Midyat Devlet Hastanesi götürüldü. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.