Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

İzmir'de yürekleri sızlatan olayın görgü tanığı: Sadece yavru köpek değil, insanlık öldü (2)

O MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de bir akaryakıt istasyonunda yavru köpeğe çarparak ölümüne sebep olan Özkan Ç. (Çürük), hakkında yapılan şikayet üzerine Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Özkan Ç., ifadenin ardından savcının talimatıyla gözaltına alındı.

DHA muhabirinin ifade vermeye gittiği sırada telefonla görüştüğü Özkan Ç., iddia edildiği gibi köpeği bilerek ezmediğini belirtip, "Minibüs yüksek olduğu için köpeği fark etmedim. Hızlı da değildim. Köpeğin ölmesine ben de üzüldüm" dedi.

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

=================================

Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Bodrum'un kırsal Mazı mahallesindeki ormanlık alanda bugün saat 17.20'de yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı ve orman işçisi sevk edildi. Zamanında müdahale ile alevlerin önü kesildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.