Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 23

Son dakika haberleri... Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayadıAYDIN'ın Efeler ilçesinde 10 gün önce polise ateş açarak kaçan Savaş Eroğlu (29) ve kardeşi Gökhan Eroğoğlu (26) kiralık otomobille gezerken polisler tarafından durdurulmak istendi.

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayadı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 10 gün önce polise ateş açarak kaçan Savaş Eroğlu (29) ve kardeşi Gökhan Eroğoğlu (26) kiralık otomobille gezerken polisler tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarı üzerine kaçan iki kardeş, yaşanan kovalamacanın ardından dağlık alanda aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Savaş, başına tabancayı dayayıp, polisleri uzaklaştırmak istedi. Görüşmeler sonucu ikna edilen Savaş teslim olurken, kaçan kardeşinin yakalanması için bölgeye jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında hükümlü ve tutuklunun kaçması, küçük baş hayvan hırsızlığı, birden fazla kişi ile silahlı yağma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kesinleşmiş 3 yıl 6 ay 20 hapis cezası bulunan Savaş Eroğlu'nun Kadiköy Mahallesi'nde olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, polis ekipleri Savaş Eroğlu'nu yakalamak için harekete geçti. Söz konusu mahalleye polis ekiplerinin geldiğini gören Savaş Eroğlu, tabanca ile ateş açarak kayıplara karıştı. 10 günden beri kentin her yerinde aranan şüphelinin bugün 48 V 59 12 plakalı otomobil kiraladığı ve kardeşi Gökhan Eroğlu ile birlikte olduğu bilgisine ulaşıldı.

SİLAHI BAŞINA DAYAYIP POLİSTEN KURTULMAK İSTEDİ

Kiralık aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, otomobili durdurmak istedi. Fakat  polisin 'dur' ihtarına uymayan Savaş Eroğlu, otomobille birlikte kaçmaya başladı. Efeler ilçesinde başlayan kovalamaca, İncirliova ilçesinin kırsal mahallerinin ardından Germencik ilçesinin kırsal Alangüllü Mahallesi'ne kadar devam etti. Dağlık alana gelince otomobille kaçamayacağını anlayan şüpheliler, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Etrafının sarıldığını gören Savaş Eroğlu, belindeki tabancayı kafasına dayayarak kendini öldürmekle tehdit etti. Polisler uzun süre görüştükleri şüpheliyi ikna ederek yakaladı.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Savaş Eroğlu'nun yakalanmasının ardından kaçan kardeşi Gökhan Eroğlu'nun peşine düşen polis ekiplerine takviye olarak jandarma özel hareket ekibi bölgeye sevk edildi. Drone ile dağlık alanda arama çalışmaları devam ederken, yakalanan Savaş Eroğlu Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaçan Gökhan Eroğlu'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Savaş Eroğlu ve kardeşi Gökhan Eroğlu'nun kaçtığı dağlık bölgeden görüntü-Zırhlı araçlar ve jandarmadan görüntü;-Savaş Eroğlu'nun tabancayı kafasına tuttuğu an cep telefonu görüntüsü-Savaş Eroğlu'nun emniyetten çıkarken görüntüsü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Sapanca gölünde tekne yandı, 4 kişiyi vatandaşlar kurtardı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Eşme Sahili açıklarında Sapanca Gölü'nün ortasındaki bir teknenin motorunda yangın çıktı. Teknedeki 4 kişi çevredeki diğer teknelerde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılırken, tekne tamamen yanarak battı.

Olay Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Sahili açıklarında meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 4 kişi, tekne kiralayarak göle açıldı. Ahşap teknenin motorunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören 4 kişi göle atladı. Göldeki 4 kişi, sahildeki teknelerle yardıma giden vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Kısa sürede alevler tüm tekneyi sardı. Tekne batarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, yangının sona erdiğinin anlaşılmasının ardından geri çevrildi. İtfaiye botu, kontrol amacıyla suya indirilerek bölgede tarama yaptı. Gölden kurtarılan 4 kişi ifadeleri alınmak jandarma karakoluna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Teknenin alevli görüntüsü(cep telefonu)-Kazazedelerin kıyıya çıkarılması(cep telefonu)-Bölgedeki itfaiye araçlarından görüntü-Görgü tanığı ile röp.

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı (Ek Haberle)

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Lice ilçesi kırsalında meydana geldi. Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan isimleri öğrenilemeyen iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan incelemede, 3 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralı 2 kişiye ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, güvenlik güçleri hem hastanenin çevresinde hem de kırsal Güçlü ile Serin mahallelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma ekiplerince kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

KAVGA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞ

Akşam saatlerinde Lice ilçesi Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavganın nedenin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı.

ÖLENLER ARASINDA MAHALLE MUHTARI VE İZİNE GELEN ASKER VAR

Kavgada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Silahlı kavgada ölenlerin, askerden izne gelen Barış Piyala (21), Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk (34) ve Sabedin Canbuldu (51) olduğu tespit edildi. Y.B. ve A.A.'nın da yaralandığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin hem hastane çevresinde hem de kırsal Güçlü ve Serin mahallerinde aldığı önlemler devam ediyor.

Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 23:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
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