Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı: Küçük çocuk yaralandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, koronavirüs yasağına rağmen sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan havaya açılan ateş, evinin balkonunda oturan Neriman Bulut'u (5) yaraladı. Hastaneye kaldırılan Bulut, tedavisi sonrası taburcu edilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Çayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya kutlama için ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut, yüzüyle birlikte, vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı. Bulut, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi sonrası Bulut, taburcu edildi. Olayla ilgili konvoydaki iki araçta bulunan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konulduğu kaydedildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), DHA)-

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Merve Bayrak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Horasan'ın Dalbaşı Mahallesi'ne götürüldüKayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber (2)

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde kaybolan ve bugün cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Adli Tıp Kurumu önünde otopsiyi bekleyen Horasan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan baba Ebrar Bayrak, büyük acı yaşadı. Yakınlarına sarılarak ağlayan acılı babayı yanındakiler teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren otopsinin yakınları tarafından teslim alınan Merve Bayrak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Horasan'ın Dalbaşı Mahallesi'ne götürüldü.

Merve'nin, Netice-Ebrar Bayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

ERZURUM,

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Midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kaza kamerada

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen midibüsün önündeki 4 araca çarptığı kaza araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, Kemer ile ilçeye bağlı Beldibi Mahallesi arasındaki yolda 25 Ağustos sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinden Kemer'e yolcu taşıyan 07 GE 775 plakalı yolcu midibüsü, ilçeye yaklaşırken iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. İçi yolcu dolu midibüs kırmızı ışıkta bekleyen 07 CRY 96, 07 FNP 23, 07 BBV 041 ve 06 FB 9613 plakalı 4 araca birden çarptıktan sonra durabildi. Kazada midibüsün çarptığı araçlardan birinde sıkışan 3 yaşındaki A.L.I. yaralandı. Babası ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan küçük çocuk, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Aynı kazada yaralanan otomobil sürücülerinden biri de ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından midibüs şoförünün olay yerinden kaçtığı ve güvenlik güçlerine başka birinin aracı kullandığını söylediği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından midibüsü kullanan kişinin Z.D. olduğu tespit edilirken, sürücü olarak adını verdiği kişinin ise İ.Z. olduğu belirlendi. Z.D. ve İ.Z. hakkında 'delilleri karartmak', 'suç üstlenmek', 'taksirle yaralamalı kazaya neden olmak' ve 'kaza yerini terk etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.

Kaza anı ise midibüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazadan önce sakin şekilde aracı kullanan şoförün kavşağa yaklaştığı sırada direksiyonu sol tarafa doğru çevirdiği ve bu anda da araçlara çarptığı yer aldı. Otobüsün çarptığı araçlar savrulurken, sürücünün durmadan olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Yolculardan bazılarının çarpışma anında yaşadığı korku da anbean görüntülerde yer aldı.