Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 4

17.10.2020 11:06
Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Son dakika habere göre İnterpol ararken Adana'da yakalanan DEAŞ'lı Raissi'nin kaldığı hücre evi görüntülendiFRANSA tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi (30), İnterpol tarafından aranırken, Türkiye'ye kaçıp Adana'da kaldığı hücre evi görüntülendi.

İnterpol ararken Adana'da yakalanan DEAŞ'lı Raissi'nin kaldığı hücre evi görüntülendi

FRANSA tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi (30), İnterpol tarafından aranırken, Türkiye'ye kaçıp Adana'da kaldığı hücre evi görüntülendi. Raissi'nin sığındığı hücre evinden 2 ay boyunca dışarı adım atmadığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını saptadı. Polis, Raissi'nin kaldığı hücre evine baskın düzenleyerek 14 Ekim tarihinde gözaltına aldı. İnterpol tarafından "çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır" notuyla aranan terör örgütü üyesi Raissi, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İHTİYAÇLAR ÖRGÜTTEN

Raissi'nin kaldığı hücre evini F.Y. isimli bir erkeğin kiraladığı, sakallı iki kişinin de sürekli eve gelip giderek ihtiyaçlarını karşıladığı bu sayede hiç dışarı çıkmadığı kaydedildi. Ev sahibinin, Raissi'yi 14 Ekim günü polis baskını sırasında gördüğünü söylediği öne sürüldü. Raissi'ye evi F.Y.'nin de internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı, bir çocuğuyla kaldığı evde aile için bulunabilecek bütün yaşam malzemelerinin bulunduğu görüldü. Raissi'nin ikinci kocasının da Suriye'de kaldığı, bu nedenle bütün ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı öğrenildi.

KOCASI DA TÜRKİYE'DE YAKALANMIŞ

Bu arada kadının Tunus'ta 2010 yılına kadar bir üniversitenin psikoloji bölümünde eğitim aldığı, 2. sınıfta okuduğu sırada ilk eşi Rached Hüseyin Raissi ile evlenip Fransa'ya yerleşerek Fransız vatandaşı olduğu, DEAŞ terör örgütüyle de kocasının tanıştırdığı ve örgüt elemanı olduğu öğrenildi. Terörist çiftin, haklarında 2016 yılında Fransa'da aranma kararı çıkınca yasa dışı yollardan Suriye'ye kaçtıkları, kocasının ise 2016 yılında Gaziantep'te yakalanıp tutuklandıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi.

İKİNCİ KEZ EVLENDİRİLMİŞSuriye'de kocasıyla bağlantısı koptuktan sonra örgüt tarafından evlendirildiği, çocuğunun da ikinci kocasından olduğu kaydedildi. Raissi'nin DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinden biri olduğu, her an eylem yapabilecek potansiyele sahip olduğu, cep telefonu kullanmadığı, bütün ihtiyaçlarını Adana'da kendisine ev kiralayan F.Y.'nin karşıladığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ADANA

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Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu

VAN'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin, PKK/KCK terör örgütü üyelerini geri getirme/ikna çalışmaları sürüyor. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2014 yılında örgüte katılan H.B. isimli PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terörle mücadele şube müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten H.B.'nin (2014 yılında katılım) ailesiyle irtibat kurularak, teslim olması sağlanmıştır. Emniyetteki işlemlerin ardından ailesiyle kavuşması sağlanan H.B., hakkında hazırlanan evraklarla adli makamlara sevk edildi."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Orhan AŞAN/VAN,

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KUYUMCU ŞOKU ATLATAMADI Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (2)

Antalya'da kuyumcu soygunun ardından bağırarak çevreden yardım isteyen Şükrü Gülşen ile Feyzi Bulce'nin yardımına civardaki vatandaşlar yetişti. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Başından geçen olayın şokunu atlamadığını söyleyen Şükrü Gülşen, "Yunus polisi kıyafetleri vardı. Kafasında kaskı ve silahı vardı. Eniştem Feyzi Bulce'yi kelepçeleyince bende içeri girdim. Bizi işyerinin arkasına götürüp, ellerimizi ve ayaklarımızı plastik kelepçe ile bağlayıp, yere yatırdı. Kafamıza tabancayı dayadıktan sonra yaklaşık 1 kilo altını alıp kaçtı" dedi. Şüphelilerin bir an önce bulunmasını isteyen işyeri sahibi Feyzi Bulce'nin boynunda koli bandı ve kolunda metal kelepçe olduğu dikkati çekti. Şüphelilerin içinde bulunduğu 42 U 7488 plakalı aracın kaçma ihtimaline karşı, şehrin giriş ve çıkışlarında denetim başlatıldı.

Polis, soygundan bir saat sonra otomobili, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde buldu.

Türkiye, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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