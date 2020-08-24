Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 7

Son dakika gündem haberine göre Giresun'daki sel'de şehit olan uzman çavuş, Çanakkale'de toprağa verildiGİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran (23), memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Giresun'daki sel'de şehit olan uzman çavuş, Çanakkale'de toprağa verildi

GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran (23), memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin annesi ve babası ile kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi, ayakta durmakta güçlük çekti.

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde, arama- kurtarma faaliyeti için bölgeye giden jandarma aracı, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, sulara kapıldı. Araçta bulunan ve şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla saat 10.00 sıralarında, memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki evinin önüne getirildi. Tekbirlerle karşılanan şehidin cenazesinin başına geçen anne Filiz ve baba Müjdat ile diğer uzman çavuş oğulları Umut Kıran, gözyaşı döktü. Uzun süre birbirlerine sarılarak, cenazenin başından ayrılmayan Kıran ailesine, yakınları destek oldu. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Eceabat Merkez Mezarlığı'na getirildi.

Eceabat Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törene; bir dönem Eceabat Kaymakamlığı da yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, askeri ve mülki erkan katıldı. Protokol üyeleri, ayakta durmakta zorlanan Kıran ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan namazın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesi, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehit Onur Kıran'ın evinden ve helallik alınmasından görüntüler.-Şehit Onur Kıran'ın ailesinden görüntüler.-Şehit Onur Kıran'ın cenaze töreninden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera:  Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale),

=========================

Sakarya'da marketin deposu alev alev yandı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir süper marketin deposunda kaynak yapıldığı sırada başlayan yangın tüm depoyu sardı. Depo alev alev yanarken, söndürme çalışmaları devam ediyor.  Saat 09.15 sıralarında, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bir süper market deposunda içeride kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın, önce gıda malzemelerinin bulunduğu alanda yayıldı. Alevler temizlik malzemelerinin bulunduğu farklı bir alana sıçradı. Depo alev alev yanarken, bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 24 itfaiye ekibi sevk edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 2 ekip görevlendirildi. Bu sırada firma çalışanları yangının yayılmasını önlemek amacıyla depo içerisinde bulunan yanıcı malzemeleri dışarıya çıkarttı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde şehrimizin büyük bir firmasının ana deposunda yangın çıktı. Şu anda sebebini bulmak için çalışmalar sürerken bir yandan da deponun söndürülmesi için çalışma yapılıyor. Deponun etrafı tamamen kontrol altına alındı, diğer meskun mahallere sıçramaması için önlemler alındı ama depoda yangın devam ediyor. 4 yönden deponun sönmesi için çalışma başlatıldı. Büyükşehirin itfaiye ekipleri, Orman Bölge ekipleri ve tüm personel bölgede söndürme için çalışıyor. Deponun merkezindeki alevler devam ediyor ve bakanlıktan yangını söndürebilmek için helikopter istedik. Helikopteri bekliyoruz şu anda, ben tüm şehrimize geçmiş olsun diliyorum. Cana bir şey olmaması şuandaki tek tesellimizdir"  dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Olay yeri detay İşçilerin malzemeleri çıkartması Yangın söndürme çalışmaları Drone görüntüsü Yüksek bir alandan yanan alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce röp.

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

=======================

Şanlıurfa'da, tedbirlere uymayanlara kesilen ceza 40 milyon lirayı aştı

KORONAVİRÜS vakalarının arttığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, kurallara uymayan kişi ve işletmelere mart ayından bu yana 40 milyon 167 bin 133 lira idari para cezası kesildi. Türkiye'de en çok pozitif vakanın tespit edildiği 5 kentten biri olan Şanlıurfa'da, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbir kararlarını ihlal edenlere göz açtırılmıyor. Kentte koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik 24 Mart ile 22 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 40 milyon 167 bin 133 lira idari para cezası kesildi.POLİS EKİPLERİ ANONSLA UYARMAYA DEVAM EDİYORKesilen cezalara rağmen pozitif vaka sayısının artmaya devam ettiği kentte, vatandaşların büyük bölümü ise sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmeyi sürdürüyor. Kuralları ihlal ettikleri için kesilen para cezalarının ödenmeyeceğini ileri süren kent sakinlerinden Ahmet Kaya, "İnsanlar bu cezayı nasıl ödeyecek? Vatandaşlarımız cezaya maruz kalmaması için kurallara uymalı" dedi.Kentte halen birçok kişinin kurallara uymadığını ifade eden Halil Arslanbey ise insanları bilinçli davranmaya, kendisini ve çevresini korumak için maske takıp, sosyal mesafeye uymasını istedi.Kentte, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde uyarı anonsları yapan polis ekiplerinin maske ve sosyal mesafe denetimi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kent merkeziCaddelerde yürüyen vatandaşlarMaske takmayan vatandaşlarVatandaşlarla röportajCaddelerde oluşan yoğunluk   Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL - Kamera: ŞANLIURFA

========================

Zonguldak'ta kokain operasyonu polis kamerasında

ZONGULDAK'ta, Kolombiya bandıralı gemide piyasa değeri 60 milyon TL olduğu değerlendirilen 31 kilo 279 gram kokain ele geçirme anı polis kamerasına yansıdı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın en büyük uyuşturucu madde operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Yapılan istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde Kilimli ilçesinde demirli Kolombiya bandıralı gemiye dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda gemi içinde ve dışında arama yapıldı. Narkotik köpeği Dark ile de arama yapılırken, geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen su içindeki tankta piyasa değeri 60 milyon TL olan 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Operasyonla ilgili gemi kaptanıyla birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis ekiplerince havadan ve karadan görüntülendi. Zonguldak Valiliği operasyonla ilgili görüntüleri paylaştı. Görüntülerde narkotik köpeği Dark'ın gemi içinde arama yaptığı ve dalgıçların gemi dışındaki tankı çıkararak uyuşturucu maddeleri karaya çıkardığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polis kamerası operasyon anı,

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

=======================

Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor ŞIRNAK'ta epilepsi hastası Bilal Cesur'un (30) hayatı, geçirdiği nöbet sırasında düştüğü sıcak sudan sonra kabusa dönüştü. Yüzünde, elinde ve göğüs kısmında yanıklar oluşan Cesur, eski haline dönmek için hayırseverlerden yardım bekliyor. Bahçelievler Mahallesi Afet Konutları'nda yaşayan epilepsi hastası Bilal Cesur, 6 ay önce mutfakta yemek için sıcak su kaynatırken nöbet geçirdi. Bilinci kapanan Cesur, sıcak su bulunan tencerenin ve elektrikli ocağın üzerine düşerek, yaklaşık 5 dakika boyunca öyle kaldı. Durumu fark eden ailesi Cesur'u bulunduğu yerden kaldırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Devrilen tenceredeki sıcak suyla yüzü ve eli yanan, elektrikli ocağın da göğüs kısmında yanıklar oluşturduğu Cesur, önce Şırnak Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 1 ay boyunca burada tedavi gören Cesur, 3 ameliyat geçirdikten sonra taburcu oldu. Yüzünde kısmi iyileşmeler olan Cesur'un eski haline dönebilmesi için bir dizi ameliyat daha geçirmesi gerekiyor. Maddi imkanları olmadığı için tedaviyi sonlandıran ailesi, Cesur'a uzanacak bir yardım elini bekliyor.'ESKİ HALİME DÖNMEK İSTİYORUM'İnsanların içine çıkamadığını belirten Cesur, "Bundan 6 ay önce epilepsi nöbeti geçirdim. Tedavi oluyorum. 3 defa ameliyat oldum. Durumumuz yok. Ağabeyim çalışmıyor. Ben de çalışamıyorum. Ağabeyimin durumu da iyi değil. Sürekli tedavi oluyorum. İyileşmek istiyorum ama olamıyorum. Sürekli Antalya ve Diyarbakır'a gidiyoruz. Eski halime dönmek için hayırseverlerden ve devletimizden yardım istiyorum" dedi.'HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ'Günlük işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlayan ağabey Yahya Cesur ise, şunları kaydetti:

"4 çocuk babasıyım. Günlük işlerde çalışarak evimin geçimini sağlıyorum. Epilepsi hastası kardeşim 6 ay önce havale geçirerek sıcak suyun içine düştü. Suyun içinde 5,5 dakika kalarak bu hale geldi. Bu hale düşmesi ile birlikte sürekli tedaviye götürüyoruz. Diyarbakır ve Antalya'ya götürüyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Maddi imkanlarımız olmadığı için bu tedaviyi de sonlandırmak zorunda kaldık. Kardeşimin tedavisi için bir miktar paraya ihtiyaç var. Durumum olmadığı için kardeşimin tedavisini sağlayamıyorum. Buradan bütün hayırseverlerden kardeşimin tedavisi için yardım bekliyorum."

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz         
15:47
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor         
15:39
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu         
15:04
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu         
14:30
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını         
13:42
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi         
13:15
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar         
09:56
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var         
09:17
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 19:23:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei