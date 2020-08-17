Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9

Son dakika haberi: TRAC, savaş ve afete karşı göreve hazırMARMARA'da 17 Ağustos 1999'da, 20 bine yakın insanın ölümüne neden olan depreminde tüm iletişim kanallarının sustuğu anda devreye girip, telsiz sistemleriyle yurt içi ve yurt dışı haberleşme ağını kuran amatör telsizciler, olası savaş ve afetlere karşı...

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

TRAC, savaş ve afete karşı göreve hazır

MARMARA'da 17 Ağustos 1999'da, 20 bine yakın insanın ölümüne neden olan depreminde tüm iletişim kanallarının sustuğu anda devreye girip, telsiz sistemleriyle yurt içi ve yurt dışı haberleşme ağını kuran amatör telsizciler, olası savaş ve afetlere karşı hazır kıta bekliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) içerisinde yer alan, birçok kamu kuruluşuyla iş birliği protokolleri bulunan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na da (AFAD) kesintisiz telsiz haberleşmesi desteği veren Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyesi lisanslı telsiz operatörleri, olası yangın, sel ve deprem gibi büyük felaketlere karşı göreve hazır. Sık sık telsiz haberleşmesi tatbikatları yapan operatörler, bir yandan da telsiz ve anten sistemlerini yenileyerek kendilerini geliştiriyor.

BÖLGEYE İLK TELSİZCİLER ULAŞTI

TRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt, savaş durumunda ve doğal afet olaylarında hayati önem taşıyan amatör telsizcilerin Marmara Depremi'nde bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi olduğunu söyledi. Bozkurt, "TRAC Antalya Şubesi üyesi telsiz operatörleri depremin ilk dakikalarında şube başkanı Selim Şanlı'nın yönetiminde yola çıktı, çöken yol ve köprüleri binbir güçlükle aşarak Kocaeli Valiliği önüne ulaştı" dedi.

Bozkurt, o günkü hizmet ve anılarını şöyle anlattı: "Bölgede çok büyük hasar vardı. Binaların neredeyse yarıdan fazlası yan yatmış, harabeye dönüşmüştü. Enkaz altında kalmaktan canlarını kurtarmış olan insanlar şaşkınlık ve çaresizlik içindeydi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Telefon ve devlete ait telsiz sistemleri tamamen çökmüş, hiçbir yer ile haberleşme yapılamıyordu. TRAC Antalya ekibi olarak, mobil telsiz istasyonumuzu hemen devreye soktuk. Kısa dalga telsiz cihazımız üzerinden Ankara'da Başbakanlık'ta oluşturulmuş kriz merkezinde görev yapan TRAC telsiz istasyonuna ulaştık. Ankara'ya afet hakkında bilgileri aktardık, acil ihtiyaçları bildirdik. Bu arada başka şehirlerden de amatör telsizci grupları bölgeye geldi, belli noktalarda istasyonlarını oluşturdu."TRAC Genel Sekreteri Bozkurt, depremin ardından bölgeye arama-kurtarma gruplarının gelmeye başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Feryatlar yayılmaya başladı, enkazların arasında canlı sesleri arandı. Telsizciler, enkazlar arasında gezinip, duyulan canlı sesleri arama-kurtarma ekiplerine, ambulanslara bildirdi, anında müdahale ile yüzlerce kişi sağ kurtarıldı, seyyar hastanelere taşındı. Mobil telsiz istasyonlarımızın kesintisiz haberleşme hizmeti sayesinde illerde oluşturulan kriz masaları ile de telsiz haberleşmesi yapıldı. Yurt içi ve yurt dışından bölgeye ilaç, çadır, battaniye, kıyafet, su, ekmek, sebze-meyve gibi acil ihtiyaçların ulaşması sağlandı."

'İYİ Kİ VARSINIZ'TRAC üyesi amatör telsizcilerin görevinin 10 gün kadar sürdüğünü, çöken telefon sistemlerinin devreye girmesiyle amatör telsizcilerin görevinin tamamlandığını söyleyen Bozkurt, "Vali yardımcıları, sivil savunma müdürleri gözleri yaşlı halde yanımıza geldiler, 'İyi ki varsınız' diyerek, hizmetlerimizden dolayı teşekkür ettiler, bizimle vedalaştılar" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDIKAyrıca İçişleri Bakanlığı'na çağrıldıklarını anlatan TRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: "Dönemin bakanı deprem bölgesinde zor şartlara rağmen haberleşme hizmeti veren amatör telsizcilerin doğal afet olaylarında hayati önem taşıyan bir görevi gönüllü üstlendiklerine vurgu yaptı. Üstün gayret ve çabalarımızdan dolayı bizleri teşekkür belgesi ve plaketle onurlandırdı. Gözleri yaşaran bakan, 'Amatör telsizciler gururumuz oldu' dedi."

ANTALYA ŞANSLI BİR İLİMİZTarım ve Orman İl Müdürlüğü sahasındaki Acil Afet Haberleşme İstasyonu'nu çalıştıran TRAC Antalya Şubesi'nin başkanı Selim Şanlı ise amatör telsizciler açısından Antalya'nın çok şanslı bir il olduğuna değindi. Başkan Şanlı, "Kamu yararına telsiz haberleşmesi hizmeti sunan derneğimize, karşılıksız hizmet veren telsiz operatörlerimize başta Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD sahip çıkmalı, kötü günler için mekan ve acil cihaz, araç ve gereç ihtiyaçlarımız karşılanmalı" dedi.

TELSİZCİYE KOLAYLIK SAĞLANSIN

Selim Şanlı, TRAC'ın çözüm ortağı Türk Telekom, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediyeleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve diğer kamu kurumlarının da desteğine ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Şanlı, "Güvenlik görevlileri, lisanslı amatör telsizcilere şehir içinde, giriş çıkışlardaki asayiş kontrollerinde üzerlerinde ve araçlarında telsiz taşıdıkları için sıkıntı yaratmamalı, kolaylık sağlanmalı. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın birimlere gönderdiği telsizcinin görevini kolaylaştıracak genelgeleri var. Genelgeye uyulması bizleri sevindirecek" diye konuştu.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı! Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı         
15:33
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı         
13:32
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti         
13:15
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü         
11:19
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi         
09:11
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi         
08:54
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu         
07:21
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı         
00:24
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı         
21:45
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 18:42:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei