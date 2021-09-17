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DİJİTAL 'SAZAN SARMALI? POLİSE TAKILDI - Son Dakika

DİJİTAL 'SAZAN SARMALI? POLİSE TAKILDI

17.09.2021 12:02

İNTERNET üzerinden daha önce dolandırdıkları hemşire E.D. adına sahte satılık cep telefonu ilanı açıp, 24 ilde 34 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

İNTERNET üzerinden daha önce dolandırdıkları hemşire E.D. adına sahte satılık cep telefonu ilanı açıp, 24 ilde 34 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, mağdurların birbirlerine para göndermelerini sağlayıp güvenini kazandıktan sonra kimlik bilgilerine ulaşarak, adlarına yüklü miktarda kredi çektikleri öğrenildi. Bu dolandırıcılık yöntemi 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi.

Adana'da yaşayan ve ismi açıklanmayan bir vatandaş, ikinci el cep telefonu almak için internet üzerinden ilan araştırmaya başladı. Piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan bir cep telefonunun, 3 bin TL'ye satıldığını gören vatandaş, cep telefonunu satın almak için kendisini doktor olarak tanıtan E.D. ismine açılmış hesapla irtibata geçip, parayı kendisine iletilen banka hesabına gönderdi. Daha sonra cep telefonunu satın alan kişiyi arayan ve kendisini E.D. olarak tanıtan kişi, 'İlanda bir sıkıntı olmuş. Cep telefonunun değeri 3 bin 500 TL' dedi. Bunun üzerine E.D., 500 TL daha gönderebileceğini söyleyen vatandaşa, 'Sen bize 3 bin 500 TL gönder. İlk gönderdiğin parayı geri göndereceğim. Ben doktorum, güvenebilirsin' diye cevap verdi. Vatandaş, 3 bin 500 TL daha gönderdi ve hesabına E.D.'nin söylediği gibi 3 bin TL yatttı. Daha sonra vatandaşı arayan E.D., "Gördün mü, paranı geri gönderdim. Banka sıkıntı çıkarıyor, parayı çekemiyorum. 10 bin TL daha göndermen gerekiyor. Telefonuna şifre gelecek, onu da gönder" dedi. Bunun üzerine vatandaş, E.D.'nin hesabına 10 bin TL daha gönderip, şifreyi de söyledi. Aradan geçen zamanın ardından gönderdiği 10 bin TL hesabına yatan ancak satın aldığı cep telefonu kendisine ulaşmayan mağdura, adına yüklü miktarda kredi çekildiği mesajı geldi.

24 İLDE 34 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Dolandırıldığını anlayan mağdur Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Dolandırıcılık mağduru vatandaşın ifadesi üzerine araştırma yapan polis, şüpheli E.D.?nin Kahramanmaraş'ta bir hastanede hemşire olduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını belirledi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren siber dedektifleri, 24 ilde 34 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Atilla C. (34), eşi Habibe C. (30) ile kayınbiraderleri Latif T. (28) ve Hicret T. (37) olduğunu belirledi.

'ORGANİZE İŞLER' FİLMİNİ AKILLARA GETİRDİ

Şüpheli Habibe C.?nin, daha önce dolandırdıkları hemşire E.D.?nin ismini kullanarak güvenini kazandığı kişileri dolandırdığı, kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra da bu kişilerin adına hesap açtıkları ve yüklü miktarda kredi çektikleri öğrenildi. Mağdurların dolandırıldıklarını anladıktan sonra E.D.?den şikayetçi olduklarını ancak bu kişinin de dolandırıldığının anlaşılıp, şüphelilere ulaşılamadığı bildirildi.

ŞÜPHELİNİN HESABINDA 3 MİLYON TL'LİK HAREKET

Polisin yaptığı araştırma sonucu, şüpheli Habibe C.?nin hesabında 3 milyon TL'lik hareketlilik olduğu belirlendi. Habibe C.?nin, takibi zorlaştırmak için bu paraların bir kısmını kardeşleri Latif ve Hicret T.?ye gönderdiği, bir kısmını da bankamatikten QR kod ile çektiği belirtildi. Şüphelilerin Düzce'de yaşadığını belirleyen polis, operasyon için harekete geçti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 6 telefon ve sim kart ile 8 bin 480 TL ele geçirilirken, Habibe C.?nin içerisinde 1,3 milyon TL bulunan hesabına da bloke kondu. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Şüphelilerin, mağdurların arasında para trafiği sağladığı bu yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi.

DİJİTAL 'SAZAN SARMALI? POLİSE TAKILDI
DİJİTAL 'SAZAN SARMALI? POLİSE TAKILDI
DİJİTAL 'SAZAN SARMALI? POLİSE TAKILDI
DİJİTAL 'SAZAN SARMALI? POLİSE TAKILDI

Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Türk Lirası, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİJİTAL 'SAZAN SARMALI? POLİSE TAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİJİTAL 'SAZAN SARMALI? POLİSE TAKILDI - Son Dakika
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