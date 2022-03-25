GAZİANTEP - Dikkat eksikliğini yenmek için başladığı satrançta 47 madalya kazandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Dikkat eksikliğini yenmek için başladığı satrançta 47 madalya kazandı

25.03.2022 11:23

Gaziantep'te annesinin dikkat eksikliğini yenmesi için 8 yıl önce satranca başlattığı 15 yaşındaki Mehmet Polat, bu alandaki yeteneğiyle 5 birincilik elde etti, 47 madalya ve 10 kupa kazandı.

Gaziantep'te annesinin dikkat eksikliğini yenmesi için 8 yıl önce satranca başlattığı 15 yaşındaki Mehmet Polat, bu alandaki yeteneğiyle 5 birincilik elde etti, 47 madalya ve 10 kupa kazandı.

Ev hanımı Fatma Polat, epilepsi hastalığı nedeniyle yaşadığı unutkanlığı yenmek için doktorların önerisiyle satranca başladı. Polat, satrancı dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu yaşayan oğlu Mehmet'e de öğretti.

Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezine giden anne ve oğlu, bu sporda zamanla ilerleme kaydetti. Mehmet, satrançla birlikte bir yandan dikkat eksikliğini yenerken diğer yandan başarısını 8 yılda katıldığı Türkiye ve Gaziantep'teki şampiyonalarda elde ettiği 5 birincilik, 47 madalya ve 10 kupa ile taçlandırdı.

"Hastalığım geriledi, nöbetlerim azaldı

Anne Fatma Polat, AA muhabirine, satranç oynamadan önce çok fazla unutkanlığının olduğunu ve epilepsi hastalığından dolayı sık sık nöbet geçirdiğini söyledi.

Doktorların tavsiyesi ve yaptığı araştırmalar sonucu evde satranç öğrenmeye başladığını anlatan Polat, "Satranç oynamaya başladıktan sonra unutkanlığım azaldı. Yemeği ocağa koyduğumda unutuyordum. Şimdilerde bakıyorum, yemeğin ocakta olduğunu unutmuyorum. Satranç ile uğraştıktan sonra beynin daha iyi çalıştığını, unutkanlığımın giderek azaldığını fark ettim."

Dikkat eksikliği sorunu olan oğluna da satrancı öğrettiğini ifade eden Polat, "Satranç, bana da oğluma da çok iyi geldi. Şu an çocuğumun en ufak bir şey bile gözünden kaçmıyor. Satranç oynarken birkaç hamle sonrasını düşünebiliyor. Keskin bir bakışı var. Satrancın derslerine de olumlu yansıması da oldu. Matematiği çok seviyor. Okulda denemelerde derece yapıyor. " diye konuştu.

"Hedefim Avrupa'da turnuvaya gitmek

Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi birinci sınıf öğrencisi Mehmet Polat ise yaklaşık 8 yıldır satranç oynadığını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezine kayıt olduğunu, satranç oynayınca huzur bulduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Bende satranç oynamak hobi etkisi oluşturdu. Küçüklüğümden beri hiperaktif biriydim. Yerimde duramazdım. Dikkat bozukluğum vardı. Satranç ile tanıştıktan sonra dikkat bozukluğunu yendim. Fen lisesini kazanmamda satrancın katkısını gördüm. Satranç ayrıca matematik ve strateji geliştiriyor. Bundan dolayı etkisi büyük. Hedefim Avrupa'da turnuvaya gitmek. "

"Mehmet, sürekli başarılara koşuyor

Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezi sorumlusu Veysel Çankaya ise 12 yıldır satranç merkezinde eğitmenlik yaptığını, Mehmet'in 7 yaşında annesi ile birlikte merkeze geldiğini ve annesinin oğlunda dikkat eksikliğinin olduğunu söylediğini belirtti.

Anne ve oğluna yardımcı olmaya çalıştıklarını, Mehmet'in yavaş yavaş satrancı öğrendikten sonra organizasyonlarda başarılar elde ettiğini ifade eden Çankaya, "Kendi yaş gruplarında Gaziantep il birinciliği elde etti. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Mehmet Polat'ın şu anda kupa ve madalyalarını saymakla bitiremeyiz. Sürekli başarılara koşuyor. İnşallah hedefimiz uluslararası yarışmalara katılmak." diye konuştu.

GAZİANTEP - Dikkat eksikliğini yenmek için başladığı satrançta 47 madalya kazandı
GAZİANTEP - Dikkat eksikliğini yenmek için başladığı satrançta 47 madalya kazandı
GAZİANTEP - Dikkat eksikliğini yenmek için başladığı satrançta 47 madalya kazandı

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Kaynak: AA

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