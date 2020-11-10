Son dakika gündem: Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın, adliyede (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın, adliyede (2)
10.11.2020 14:19
Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDIBursa-İstanbul Otoyolundaki bir dinlenme tesisinde tartıştığı Cihat Aytaç'ı (38) tabancayla vurarak, öldüren Özlem Çetintaş (34), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Bursa- İstanbul Otoyolundaki bir dinlenme tesisinde tartıştığı Cihat Aytaç'ı (38) tabancayla vurarak, öldüren Özlem Çetintaş (34), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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