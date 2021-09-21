Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile bir araya geldi

Son dakika haber: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile bir araya geldi NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'a yeni görevi vesilesiyle tebriklerimizi ilettik. Başta Afganistan olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacağız" dedi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile bir araya geldi - Son Dakika

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