Bakan Çavuşoğlu, Bozkır ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Volkan Bozkır'la görüştük. Onun önderliğinde Genel Kurul çalışmaları pandemiye rağmen kesintisiz yürüyor. BM'de öncü rolümüz, Volkan ağabeye desteğimiz devam edecek. İstanbul'u BM merkezi haline getireceğiz" ifadesini kullandı.

(Adem Aslan/İHA)