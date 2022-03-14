Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

14.03.2022 15:27
Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durum ve gelecek dönemdeki ziyaret takvimi dahil olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Çavuşoğlu'nun Belarus Dışişleri Bakanı Makey ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise Ukrayna'daki durum ile ikili ve bölgesel konulara değinildi.

(Mevlüt İşli/ İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü Lavrov: 'Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin olmaması gerekiyor' Lavrov: 'Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin olmaması gerekiyor'

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 16:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement