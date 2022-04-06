Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi konuştu Açıklaması

06.04.2022 18:41
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi konuştu Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Buça ve diğer bazı bölgelerden gelen görüntülerin Rusya-Ukrayna arasındaki olumlu havayı nispeten bozduğunu belirterek, "Biz hala umutlu ve temkinli iyimseriz. Aynı zamanda gerçekçiyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Buça ve diğer bazı bölgelerden gelen görüntülerin Rusya- Ukrayna arasındaki olumlu havayı nispeten bozduğunu belirterek, "Biz hala umutlu ve temkinli iyimseriz. Aynı zamanda gerçekçiyiz. Zor konular var ama çabalarımızı sürdürmek zorundayız ve Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını Antalya'da bir araya getirmesinin ardından müzakere heyetlerinin İstanbul'da görüştüğünü anımsatarak şunları söyledi:

"Bu, anlamlı ilerleme kaydettikleri toplantıydı. Sonrasında her iki taraf da bunu söyledi ama ne yazık ki Buça'dan ve diğer bazı bölgelerden gördüğümüz görüntüler nispeten olumlu havayı bozuyor ama biz hala umutlu ve temkinli iyimseriz. Aynı zamanda gerçekçiyiz. Zor konular var ama çabalarımızı sürdürmek zorundayız ve Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla toplantı yapılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Muhtemelen iki müzakere ekibi arasında daha fazla görüşme ve ardından muhtemel bir anlaşmayı başlatmak için dışişleri bakanları toplantıları bekliyoruz. Her iki taraf da iki devlet başkanının bir araya gelebileceği konusunda hemfikirdi ve her iki tarafın liderlerini de bir araya getirmeye teşvik ediyoruz." yanıtını verdi.

"Türkiye, her egemen ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda ilkeli duruş sergiliyor"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gürcistan konusundaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, Türkiye'nin hem komşuları hem de Gürcistan ve Ukrayna dahil her egemen ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda ilkeli bir duruş sergilediğinin altını çizdi.

"NATO'nun Gürcistan gibi daha fazla adım atması gereken yeni zorluklar olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta Çavuşoğlu, müttefiklerle toplantıda bu konuyu ele alacaklarını bildirdi.

"NATO üyeleri ve diğer birçok ülke Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılıyor"

Çavuşoğlu, "Ukrayna'ya ağır silahların gönderilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ukrayna'nın talebinin doğrudan Zelenskiy'den geldiğini gördünüz. 10 gün önceki NATO Zirvesi'ne hitap etti, ayrıca dışişleri bakanları ve savunma bakanları da seslendi. (Ukrayna'nın) İhtiyaçları çok açık. Tabii ki NATO olarak da bizim pozisyonumuz çok net. Ancak NATO üyeleri ve diğer birçok ülke Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılıyor."

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi konuştu Açıklaması - Son Dakika


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