Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ı hedef alan füze saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan füze saldırılarını kınandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın son üç gün içerisinde ikinci kez füze saldırılarına hedef olduğu öğrenilmiştir. Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan sözkonusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)