Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ı hedef alan füze saldırısını kınadı - Son Dakika

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ı hedef alan füze saldırısını kınadı
26.01.2021 20:17
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan füze saldırılarını kınandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan füze saldırılarını kınandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın son üç gün içerisinde ikinci kez füze saldırılarına hedef olduğu öğrenilmiştir. Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan sözkonusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Son Dakika Futbol kulüplerinin yöneticilerini maddi açıdan zorlayacak yasa TBMM'ye geliyor Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay, 3 aydır bulunamıyor Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu