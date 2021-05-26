Türkiye, OECD'ye üye olan Kosta Rika'yı tebrik etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) 38. üye olarak katılımından dolayı Kosta Rika'nın hükümetini ve halkını kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu gelişmenin, Türkiye ile Kosta Rika arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70, Kosta Rika'nın bağımsızlığının 200 ve OECD'nin kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümüne denk geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Türkiye, Kosta Rika'nın, kurucu üyeleri arasında yer aldığımız OECD'ye üyelik sürecine tam destek vermiş olup, bu çerçevede, OECD ilke, kural ve değerlerine bağlılığını gösteren Kosta Rika ile OECD çatısı altında bu temelde iş birliği yapmayı heyecanla beklemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Kosta Rika'nın bundan sonra gerek ikili ilişkiler bağlamında gerek OECD'deki ortak çalışmalarda Türkiye'nin desteğine güvenebileceği tekraren ifade edildi.