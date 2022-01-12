Son dakika gündem: Diyarbakır'da adliye önündeki silahlı kavgada 4 tutuklama - Son Dakika

DİYARBAKIR'da adliye çıkışı taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor

Yenişehir ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. 1'i darp 5'i ise silahla olmak üzere yaralanan 6 kişi hastanede tedaviye alındı. 3 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi daha olayda kullandıkları silahlarıyla birlikte gözaltına aldı.