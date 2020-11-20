Son dakika gündem: Diyarbakır'da HDP'li yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Son dakika gündem: Diyarbakır'da HDP'li yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

20.11.2020 11:11
Son dakika gündem: Diyarbakır'da HDP'li yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Son dakika haberler... Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında parti binalarında yapılan aramada örgütsel doküman ve PKK'lı teröristlere ilişkin fotoğrafların ele geçirildiği operasyonda yakalanan, aralarında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 şüpheli...

Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında parti binalarında yapılan aramada örgütsel doküman ve PKK'lı teröristlere ilişkin fotoğrafların ele geçirildiği operasyonda yakalanan, aralarında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile tutuksuz sanıklar Sızıcı ve K.K. hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianame, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

19 Ekim'de merkez Sur ilçesinin Fiskaya mevkisinde 3 kişinin duvara PKK'nın kurucusu terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını astığı yönünde yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edilen iddianamede, bu kişilerin HDP il ve ilçe binalarına girdiklerinin belirlenmesi üzerine güvenlik güçlerince söz konusu binalarda arama yapıldığı belirtildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın amaçlarını ve silahlı hareketlerini benimsetmeye yönelik propaganda mahiyetli dokümanlar, açlık grevinde bulunan kişilere ilişkin listeler, teröristlere ilişkin fotoğrafların yer aldığı, dergi, kitap, poster, afiş, terör suçlarından dolayı haklarında işlem yapılan tutuklu veya hükümlü sanıkların listesi, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin talimatlarına istinaden 'değer ailesi' olarak adlandırılan kişilere örgüt adına yardımlara ilişkin liste, duvarlara asılı vaziyette Öcalan'ın fotoğrafları, terör örgütüne simgeleyen flamalar ele geçirildi. Dijital materyallerde yapılan incelemede de örgütün propagandasına dönüşen videolar tespit edildi."

Teröristler için taziye ziyareti

İddianamede, şüphelilerden Ceylan ve Uyanık'ın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarlıktaki defnine katıldıkları, onlar için taziye ziyaretinde bulundukları, terör örgütü propagandasına dönüşen birçok eylem ve etkinliklerde yer aldıklarının belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilerin Öcalan'ın posteri karşısında sözde saygı duruşunda bulundukları bildirilen iddianamede, bu hareketlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle terör örgütü mensuplarını sahiplendikleri, terör örgütü lehine faaliyet yürüterek, örgüt ile organik bağ kurduklarının anlaşıldığı ifade edildi.

HDP binalarında ele geçirilen örgütsel dokümanlara ilişkin iddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüpheliler bahsi geçen dokümanlarla ilgilerinin bulunmadığını beyan etse de HDP yöneticileri olmaları sebebiyle anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 'siyasi faaliyette bulunmanın kötüye kullanımını yasaklaması' da nazara alındığında sorumlulukları bulunmaktadır. Yönetici konumunda bulunan şüphelilerin kamuya açık olan, siyasi parti binası olarak kullanılan koridorlarına ve odalarının duvarlarına asılan teröristlerin fotoğraflarından haberleri olmadığı düşünülemez. Şüphelilerin, terör örgütünün hiyerarşik gücünün emri altında hareket ettiği ve bu kapsamda suç işlediği anlaşılmıştır."

İstenen ceza

İddianamede, Ceylan, Uyanık, Sızıcı ve K.K hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis ve mahkumiyetleri halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi talep edildi.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 22 Ekim'de HDP il ve Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerince arama yapılmış, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmişti.

Aralarında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partili gözaltına alınmış, 30 Ekim'de Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, Sızıcı ve partili K.K. adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Diyarbakır'da HDP'li yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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