Son dakika gündem: Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (4) - Son Dakika

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca başlatılan soruşturma kapmasında bu sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı binalarında düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok