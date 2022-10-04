Son dakika haber: DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ 6 GÖZALTI

IRAK'ın Süleymaniye kentinde öldürülen jineoloji dergisi editörü Nagihan Akarsel ile ilgili Diyarbakır'da basın açıklaması yaptıktan sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da aralarında HDP'lilerin de olduğu bir grup Irak'ın Süleymaniye kentinde öldürülen jineoloji dergisi editörü Editörü Nagihan Aksel için, Yenişehir ilçesinde bulunan Hazal Park'ta basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da olduğu grup yürüyüş yapmak isteyince polis izin vermedi. Uyarılara rağmen slogan atarak ilerleyen gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı. (DHA)