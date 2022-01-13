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Son dakika gündem: DİYARBAKIR'DA ŞEHİT POLİS ANISINA DÜZENLENEN TURNUVADA ÇALIŞTIĞI İLÇE ŞAMPİYON OLDU - Son Dakika

Son dakika gündem: DİYARBAKIR'DA ŞEHİT POLİS ANISINA DÜZENLENEN TURNUVADA ÇALIŞTIĞI İLÇE ŞAMPİYON OLDU

13.01.2022 17:15

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nce "Şubeler arası Şehit Atakan Arslan" halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nce "Şubeler arası Şehit Atakan Arslan" halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Finale kalan Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi'ni 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi koordinesinde "2021-2022 Şehit Atakan Arslan" halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Şubeler arasında oynanan müsabakalar profesyonel hakemler tarafından yönetildi. Yapılan turnuva da Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve TEM Şubesi finale kaldı. Öğlen saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan halı sahada oynanan müsabakayı Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şube müdürleri ve yardımcıları ile çok sayıda polis izledi. İlk yarısı beraberlikle sonuçlanan maç kıran kırana devam etti. İkinci yarıya seri oyunla başlayan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, 3 golle TEM Şubeyi mağlup ederek şampiyon oldu. Halı saha içerisinde düzenlenen törenle kazanan futbol takımına kupa ve madalyaları Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından verildi.

'SPOR KARDEŞLİKTİR, İYİLİKTİR, HOŞGÖRÜDÜR'

Burada konuşan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kıran kırana güzel bir maç izlediklerini söyledi. Aşkın, 'Onun için bütün finalistlere teşekkür ediyoruz. Daha doğrusu bu müsabakalara katılan ve yaklaşık bir buçuk aydır devam eden bu turnuvaya katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Spor kardeşliktir, iyiliktir, hoşgörüdür ve keyiftir. Sporun iyi olması için keyif için de huzur gerekir. Burada gördüğümüz arkadaşlarımız ve onları destekleyenler bütün mesai arkadaşları bu güzel kentin huzuru için büyük emek veriyorlar. Tabi ki bunun sonucunda da spor keyifli oluyor. Huzur olunca spor çok keyifli olmakta. Bunun için ben bütün meslektaşlarıma gösterdikleri bu olağanüstü gayretten dolayı, bu güzel kentin huzuru için olağanüstü gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah şehit Atakan Arslan gibi tüm şehitlerimizin mekanını cennet etsin. Gazilerimize de rahmet diliyorum. Onları sahiplenmemiz ayrı bir güzellik oldu. Çalıştığı birimin Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bu kupayı kazanması da ayrıca anlamlı oldu. Bunu biz ayarlamadık ama arkadaşları bu anlayışı buraya yansıttı. Bu gurur kaçınılmaz oldu, inşallah Diyarbakır'ın her tarafında sadece Bağlar değil, emeklerimizin karşılığında memleket hak ettiği yere gelecek' dedi.

Son dakika gündem: DİYARBAKIR'DA ŞEHİT POLİS ANISINA DÜZENLENEN TURNUVADA ÇALIŞTIĞI İLÇE ŞAMPİYON OLDU
Son dakika gündem: DİYARBAKIR'DA ŞEHİT POLİS ANISINA DÜZENLENEN TURNUVADA ÇALIŞTIĞI İLÇE ŞAMPİYON OLDU
Son dakika gündem: DİYARBAKIR'DA ŞEHİT POLİS ANISINA DÜZENLENEN TURNUVADA ÇALIŞTIĞI İLÇE ŞAMPİYON OLDU

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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Şampiyon, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DİYARBAKIR'DA ŞEHİT POLİS ANISINA DÜZENLENEN TURNUVADA ÇALIŞTIĞI İLÇE ŞAMPİYON OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: DİYARBAKIR'DA ŞEHİT POLİS ANISINA DÜZENLENEN TURNUVADA ÇALIŞTIĞI İLÇE ŞAMPİYON OLDU - Son Dakika
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