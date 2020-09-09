Son dakika gündem: DİYARBAKIR Eşini, boşanmak istediği için öldürmüş - Son Dakika

Eşini, boşanmak istediği için öldürmüş

DİYARBAKIR'da, eşi Remziye Yoldaş'ı (29) sokak ortasında pompalı tüfekle vurup, öldürdükten sonra kaçan, polisin çalışmasıyla İzmir'de yakalanan Veysi Yoldaş (31), tutuklandı. Yoldaş'ın ifadesinde, eşini, boşanmak istediği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, 28 Ağustos akşamı Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan girdiği kapalı cezaevinden 9 yıl sonra Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Veysi Yoldaş, firar edip, kızının annesi Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Veysi Yoldaş'ın yakalanması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takiple Yoldaş'ın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için İzmir'e gittiğini saptadı. Diyarbakır'dan İzmir'e giden özel ekip, Konak ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Veysi Yoldaş yakalanarak, gözaltına alındı.

Diyarbakır'a getirilen Yoldaş, sorgusunda suçunu itiraf etti. Eşi Remziye'nin boşanmak istemesi üzerine sık sık tartıştıklarını anlatan Yoldaş, "Eşim benden boşanmak istiyordu. Ben de karşı çıkıyordum. Bu yüzden öldürdüm. Suçumu kabul ediyorum" dediği, öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yoldaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.