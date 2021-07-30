Son dakika gündem: Diyarbakır Valisi Karaloğlu yetim çocuklar ve ailelerini ağırladı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda yetim çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen programda çocuklar, yüz boyama etkinliği, Hacivat ve Karagöz oyunlarıyla gönüllerince eğlendi.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Valilik ve belediyeler olarak toplumun her kesimine ulaşmaya, 1 milyon 782 bin vatandaşın her birine dokunmaya ve gönlüne girmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu tarz çalışmaları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaloğlu, ayrıca dernek ve hayırseverleri de bu işin içine kattıklarını belirtti.

Karaloğlu, Diyarbakır'da yaşayan çocukları mutlu ettikleri sürece kentin, dünyanın ve Türkiye'nin de yüzünün güleceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalara dernek ve hayırseverleri dahil etmemizin sebebi meselelerin paylaşılması ve hep birlikte mutluluğu çoğaltmaktır. Onun için Hasene Yardımlaşma Derneği ile protokol imzaladık. Dernek Diyarbakır'da yaşayan çocukları geleceğe hazırlama noktasında destek sunacak. Derneğin bağışçıları Diyarbakır'da yaşayan yavrularımız, ailelerimize el uzatacak. Bundan dolayı dernek ve yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu etkinliğe katılan çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti.