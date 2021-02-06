Son dakika gündem: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti

06.02.2021 10:41
Son dakika gündem: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu yetim çocukları ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu yetim çocukları ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu tarafından daha önce Van, Bursa ve Antalya'da uygulanan ve yetim ailelerin ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi ile takiplerinin hedeflendiği proje, "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" sloganıyla kentte de hayata geçirildi.

Proje kapsamında daha önce farklı ailelere ziyarette bulunan Vali Karaloğlu ve eşi merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde oturan Kaplan ailesinin evine misafir oldu.

Çocuklarla oyun oynadı

Eşini geçen yıl kasım ayında kaybeden 3 çocuk annesi Şükran Kaplan ve çocuklarla sohbet eden Karaloğlu ve eşi, çocuklarla oyun oynadı, ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Karaloğlu çifti, yeni doğan Nisanur bebeğe de altın taktı.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabında, "Bir kimse sırf Allah rızası için yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Hadisi Şerif. Yetimlerimiz bize yüce Allah'ın emanetleri. Yetimlerimize ulaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Projeyle iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında Sevim Karaloğlu tarafından 16 Temmuz 2020'de yapılan toplantı ile çalışmalarına başlanan proje, birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülüyor.

Projede, yoksulluk ve eğitimsizliğin ortadan kaldırılması, önleyici çalışmalarla suç işleme ve suça yönelme oranlarının düşürülmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, yetim çocuklara eğitim hayatları boyunca destek olunarak yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor.

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Antalya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı Türkiye'de bir banka daha kuruldu Çukur'un 115. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Afganistan'a kaçırılan Yamaç, perişan hale geliyor Karnına saplanmış bıçakla bulunan genç kızın kendisini yaraladığı ortaya çıktı Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı
Son Dakika! Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika! Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi         
10:43
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Bahçesindeki ağacı budamak istedi, dengesini kaybedince feci şekilde can verdi Bahçesindeki ağacı budamak istedi, dengesini kaybedince feci şekilde can verdi         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği restoran ve kafelere yapılacak destek ödemesi Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği restoran ve kafelere yapılacak destek ödemesi Resmi Gazete'de         
08:23
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi! Ölü sayısı 7'ye yükseldi Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi! Ölü sayısı 7'ye yükseldi         
22:53
Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor         
22:16
Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu         
19:36
Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı         
18:27
Bir TikTok skandalı daha! Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun         
16:18
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı         
15:27
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi         
15:01
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 11:00:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei