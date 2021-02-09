Son dakika gündem: Doğru Parti'nin, Türkiye Değişim Partisi'ne yönelik amblem benzerliği başvurusuna ret - Son Dakika

Son dakika gündem: Doğru Parti'nin, Türkiye Değişim Partisi'ne yönelik amblem benzerliği başvurusuna ret

09.02.2021 10:23
Son dakika gündem: Doğru Parti'nin, Türkiye Değişim Partisi'ne yönelik amblem benzerliği başvurusuna ret, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi, Doğru Parti'nin, kendi amblemlerine benzerlik gösterdiği iddiasıyla Türkiye Değişim Partisi ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Doğru Parti'nin, kendi amblemlerine benzerlik gösterdiği iddiasıyla Türkiye Değişim Partisi ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Doğru Parti, Anayasa Mahkemesine başvurarak sonradan kurulan Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin ambleminin kendi parti amblemlerine benzer olduğunu öne sürdü. Partinin başvurusunda amblemin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasında, Türkiye Değişim Partisi'nin Doğru Parti amblemi ile iltibasa yol açacak şekilde benzerlik göstermediği vurgulandı.

Türkiye Değişim Partisi ise dosyaya sunduğu savunmasında, kendi amblemleriyle Doğru Parti ambleminde yer alan şekillerin benzer olmadığını, ayrıca parti ismine de amblemlerinde yer verildiğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi, incelemenin ardından Türkiye Değişim Partisi ambleminin Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olmadığına, amblemin hükümsüzlüğü ile siyasi parti sicilinden terkini talebinin reddine hükmetti.

Gerekçeden

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Siyasi Partiler Kanunu'nun "Kullanılamayacak parti adları ve işaretleri" başlıklı 96. maddesindeki, "Siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılamayacağı" hükmü hatırlatıldı.

Siyasi parti siciline kayıtlı bir partinin ambleminde yer alan şekil veya figürün diğer parti tarafından iltibasa yol açmaması koşuluyla kullanılmasında engel bulunmadığı vurgulanan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Talepte bulunan Doğru Parti'nin amblemi incelendiğinde amblemde yalnızca bir kalp figürüne yer verildiği, bu kalp figürünün çelenk içine alındığı ve üstünde yıldız figürünün konumlandırıldığı görülmektedir. Türkiye Değişim Partisi tarafından kullanılan amblemde ise biri küçük biri büyük olmak üzere iki kalp figürünün bulunduğu, küçük kalp figürünün büyük kalp figürünün sol üst köşesine bitişik durumda konumlandığı ve iki kalp arasında yıldız figürüne yer verildiği anlaşılmaktadır. Doğru Parti ile Türkiye Değişim Partisi tarafından kullanılan amblemler birlikte değerlendirildiğinde Türkiye Değişim Partisi tarafından kullanılmakta olan amblemin Doğru Parti tarafından kullanılmakta olan amblemle iltibas yaratacak şekilde benzer olmadığı, Doğru Parti ambleminde duraksamaya neden olmayacak şekilde ayırt edilmesinin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır."

Türkiye Değişim Partisi, Anayasa Mahkemesi, Mustafa Sarıgül, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Doğru Parti'nin, Türkiye Değişim Partisi'ne yönelik amblem benzerliği başvurusuna ret - Son Dakika


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