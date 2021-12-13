Doğu Anadolu'da baraj gölü, gölet, nehir, dere ve şadırvanlar buz tuttu - Son Dakika

Doğu Anadolu'da baraj gölü, gölet, nehir, dere ve şadırvanlar buz tuttu

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yüzünden baraj gölü, gölet, nehir, dere, çeşme, şadırvanlar ile araç camları buzla, ağaçlar da kırağıyla kaplandı.

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yüzünden baraj gölü, gölet, nehir, dere, çeşme, şadırvanlar ile araç camları buzla, ağaçlar da kırağıyla kaplandı. Ağrı Ağrı'da özellikle gece etkisini gösteren soğuk sebebiyle nehirler kısmen dondu, ağaçlarda kırağı oluştu. İlde 2 gündür sabah saatlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden sürücüler de yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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