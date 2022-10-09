Olay yerine sağlık ekipleri ve helikopter destekli çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir şüphelinin, hareket halindeki bir araçtan Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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