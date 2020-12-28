Son dakika gündem: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinasyonunda kentte denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Toplu taşıma araçlarında tedbirlere uyulup uyulmadığını da denetleyen ekipler, maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yaptı, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlattı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde dezenfekte işlemleri ile maske dağıtımı devam ediyor.

Karabük

Karabük'te polis ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin işlek caddelerinde denetim sürerken, belediye ekipleri de dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla milletin hizmetinde olduğu belirtilerek, "Vefa sosyal destek gruplarımız sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş ve üzeri, kimsesi olmayan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere 7/24 görev başında." ifadeleri kullanıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara ikazda bulunuyor.

Kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren kolluk kuvvetleri, vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Bolu, Düzce, Kocaeli ve Bartın'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara idari para cezası kesiliyor.

İş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret eden polis, jandarma ve zabıta ekipleri, salgın kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.