Son dakika gündem: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların ateşi sonucu Donbas'ın Peski bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 1 askerin yaralandığı belirtildi. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü - Son Dakika

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