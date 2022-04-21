Son dakika gündem: DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti - Son Dakika
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Son dakika gündem: DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti

21.04.2022 01:29
Son dakika gündem: DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağır Kovid-19 hastalığı geçirmeyen fakat hastaneye kaldırılma riski yüksek olanlar için Pfizer ilaç firmasının geliştirdiği ağızdan alınan Kovid-19 ilacını tavsiye ettiklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağır Kovid-19 hastalığı geçirmeyen fakat hastaneye kaldırılma riski yüksek olanlar için Pfizer ilaç firmasının geliştirdiği ağızdan alınan Kovid-19 ilacını tavsiye ettiklerini açıkladı.

Örgüte bağlı Uluslararası Uzmanlar Yönerge Geliştirme Grubu'nun British Medical Journal'da yayımlanan makalesinde, uzmanların bir süredir araştırdığı, antiviral etken madde "nirmatrelvir" ve "ritonavir"in birleşiminden yapılan Pfizer'ın Kovid-19 ilacının, etkililik oranına dair veriler paylaşıldı.

Uzmanlar, etkililik incelemesi için 3 bin 100 Kovid-19 hastası üzerinde ilacı denedi.

Bu kapsamda DSÖ'nün, hafif Kovid-19 hastalığı geçiren fakat hastaneye kaldırılma oranı yüksek olan kişiler için Pfizer'ın antiviral ilacını tavsiye ettiği bildirildi.

Hastaneye kaldırılma riski yüksek olanların aşı yaptırmayan, ileri yaş ve bağışıklığı baskı altındaki hastaları içerdiği kaydedildi.

Söz konusu Kovid-19 ilacını kullanan bu gruplara dahil Kovid-19 hastalarında hastaneye kaldırılma riskinin engellendiği, ritonavirden yapılan ilacın diğer antiviral ilaç türlerine göre daha etkili olduğu sonucuna varıldı.

Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın Kovid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.

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Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti - Son Dakika


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