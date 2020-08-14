Son dakika gündem: Düğün salonlu, plaj ve alışveriş merkezlerine asılan afişlerle Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekildi - Son Dakika

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine astıkları afişlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, afişleri asmaya öncelikle düğün salonlarından başladı. "Mutluluğunuz kabusa dönüşmesin" başlıklı afişlerde, düğün törenlerinde alınacak tedbirlere yer verildi.

Tedbirler kapsamında, takı merasiminde hediyelerin bir kutuya konulması, kalabalık fotoğrafların sosyal mesafe ve maske kuralına uymak şartıyla çekilmesi, gelin ve damat hariç dans ve oyun oynanmaması, halay çekilmemesi belirtildi.

Plajlara asılan afişlerde ise Kovid-19 uyarısının yanı sıra boğulma olaylarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenler anlatıldı.

Kentteki alışveriş merkezlerine de uyarı afişleri asan polis ekipleri, esnaf ve vatandaşları da bilgilendirdi.