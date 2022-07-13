Son dakika gündem: Düğünde 'halay' kavgası, hastane önünde devam etti: 5 yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika gündem: Düğünde 'halay' kavgası, hastane önünde devam etti: 5 yaralı (2)

13.07.2022 00:50
Son dakika gündem: Düğünde 'halay' kavgası, hastane önünde devam etti: 5 yaralı (2)

Son dakika haberine göre BOĞAZI SIKILAN DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU Adana'da düğünde halay sırası nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 5 kişinin kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde karşılaşan iki grup bir kez daha kavga etti.

BOĞAZI SIKILAN DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Adana'da düğünde halay sırası nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 5 kişinin kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde karşılaşan iki grup bir kez daha kavga etti. yaşanan kargaşa polisin müdahalesiyle son buldu. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada yaşanan arbede sırasında bir doktorun da darbedildiği belirtildi. Açıklamada, "Akşam saatlerinde hastanemizin acil servisinde yaşanan iki grubun kavgasında, Çocuk Acil Servisi'nde de görevli bir doktorumuz olay sırasında kavgaya karışan biri tarafından boğazı sıkılmak suretiyle darbedilmiştir. Görevli doktor arkadaşımız emniyet birimlerine şikayetçi olmuştur. Sağlıkta şiddetin son bulması dileğiyle doktor arkadaşımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.


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Düğündeki 'halay' kavgası, acil serviste de devam etti! Doktor ve personel kendilerini odaya kilitledi Düğündeki 'halay' kavgası, acil serviste de devam etti! Doktor ve personel kendilerini odaya kilitledi Son dakika... Düğünde başlayan hastanede devam eden kavgayla ilgili hastaneden açıklama Son dakika... Düğünde başlayan hastanede devam eden kavgayla ilgili hastaneden açıklama
Kaynak: DHA

Çukurova Üniversitesi, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Düğünde 'halay' kavgası, hastane önünde devam etti: 5 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Düğünde 'halay' kavgası, hastane önünde devam etti: 5 yaralı (2) - Son Dakika
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