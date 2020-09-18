Son dakika gündem: Dünya Gıda Programı insanların açlıktan ölmemesi için milyarderlerden yardım istedi - Son Dakika

Son dakika gündem: Dünya Gıda Programı insanların açlıktan ölmemesi için milyarderlerden yardım istedi

Son dakika habere göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), milyonlarca insanın, çatışma, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından oluşan "ölümcül karışım" nedeniyle açlıktan ölmenin eşiğine yaklaştığı uyarısında bulundu.

Son dakika gündem: Dünya Gıda Programı insanların açlıktan ölmemesi için milyarderlerden yardım istedi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), milyonlarca insanın, çatışma, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından oluşan "ölümcül karışım" nedeniyle açlıktan ölmenin eşiğine yaklaştığı uyarısında bulundu.

WFP Direktörü David Beasley, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) yaptığı açıklamada, 5 ay önce potansiyel "açlık salgını" uyarısına verilen yanıtın, kıtlığın önüne geçtiğini ve insanları hayatta tuttuğunu belirtirken işlerinin henüz bitmediğini söyledi.

Beasley, WFP ve ortaklarının bu yıl 138 milyon insana ulaşacağını, bunun tarihlerindeki en büyük ölçekli yardım olacağını ifade ederek, "açlıktan ölmenin eşiğine doğru yol alan 270 milyon kişiye yardım edilmesi için daha fazlasının yapılması gerektiğini" kaydetti.

Dünyada 30 milyon kişinin sadece WFP'nin sağladığı gıdayla hayatını sürdürdüğüne ve bunun için 4,9 milyar dolara ihtiyaç duyduklarına işaret eden Beasley, 30'dan fazla ülkede kıtlık yaşanmasının muhtemel olduğunu, böyle bir durumun, çatışmayla sarsılmış bölgelere ağır bir darbe vuracağını ifade etti.

Kovid-19 salgını sırasında bazı çok zengin Amerikalıların servetlerine servet kattıklarına dair haberlere de değinen Beasley, "Dünya çapında net mal varlıkları 8 trilyon dolar olan 2 binin üzerinde milyarder var. İnsanların para kazanmasına karşı değilim ancak insanlık, yaşamlarımızda tanık olduğumuz en büyük krizi yaşıyor. Dünya tarihinde sıra dışı bir dönemde en fazlasına sahip olanların harekete geçmesinin, en azına sahiplere yardım etmesinin zamanı." diye konuştu.

WFP Direktörü ayrıca Kovid-19'un kendisinden ziyade özellikle Afrika'da ekonomik ve sosyal sonuçları nedeniyle çok daha fazla insanın hayatını kaybetme tehlikesi bulunduğunu vurgulayarak, "En son ihtiyacımız olan çarenin, hastalıktan beter olması." değerlendirmesini yaptı.

Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Programı, David Beasley, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Dünya Gıda Programı insanların açlıktan ölmemesi için milyarderlerden yardım istedi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu         
17:15
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor         
17:04
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü         
16:20
ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak         
16:15
Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı         
15:51
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 18:06:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Dünya Gıda Programı insanların açlıktan ölmemesi için milyarderlerden yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei