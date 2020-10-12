Son dakika gündem: Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Son dakika gündem: Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi

12.10.2020 11:50
Son dakika gündem: Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi, System.String[]

Son dakika haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocukları Etkinlik ve Sanat Merkezinde buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocukları Etkinlik ve Sanat Merkezinde buluşturdu. Etkinliklerde çocuk felsefesinden masal atölyesine, çocuk hakları atölyesinden zumbaya kadar birçok aktivite gerçekleştiren çocuklar, kahkaha yogasıyla sahili kahkahalarla doldurdu. Çocuklar, etkinlik boyunca hem eğlendi hem öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl tüm dünyada 11 Ekim'de kutlanan Dünya Kız Çocukları Gününe özel bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisinde yer alan Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gün boyu devam etti.

Çocuklar, atölyelerle hem eğlendi hem öğrendi

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak drama eğitmeni, çocuk felsefesi ile çocuklara neden, nasıl soruları çerçevesinde dostluk, iyilik, kötülük, adalet, eşitlik kavramlarını anlattı. "Okusun da Büyüsün" etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri, çocuklara Marie Curie, Sabiha Gökçen, Semiha Es, Nene Hatun, Safiye Ali gibi geçmişe ve geleceğe yön veren önemli kadınları canlandırarak anlattı. Ardından çocuklar Masal Atölyesi ile futbolcu olmak isteyen bir kız çocuğunun verdiği mücadele ve başarısını ilgiyle dinledi. Çocuk hakları atölyesinde ise avukat eşliğinde çocuk haklarının anlatıldığı bir tahmin oyunu oynandı.

"Kahkaha yogası benzersiz bir egzersiz"

Kahkaha yogası eğitmeni eşliğinde çocuklar için bir ders de gerçekleştirildi. Sahil, eğitmenin yaptıklarını tekrarlayan çocukların kahkahalarıyla çınladı. Büyükşehir Belediyesi gönüllüsü yoga eğitmeni İlayda Buzdoğan, "Kahkaha yogası, koşulsuz kahkaha ile yogadaki nefes tekniklerinin birleştiği benzersiz bir egzersiz. Günümüzde stres baş düşmanımız. Kahkaha yogası strese karşı birebir diyebilirim. Aynı zamanda bağışıklık güçlendirici. Çocuklarda bastırılmış duyguların dışarı atılmasını sağlıyor. Aynı zamanda mutlu olmamızı sağlıyor" dedi.

"Tüm aileleri çocukları ile birlikte burada ağırlamaktan mutluluk duyarız"

Etkinlik ve Sanat Merkezi Yöneticisi Alev Karimi ise Dünya Kız Çocukları Gününe özel birçok etkinlikle çocukları ve aileleri ağırladıklarını söyledi. Karimi, "Çocuklarımız tüm etkinliklerimizden ücretsiz olarak faydalanabilir. Ailelerimiz 'mbbkadinveaile' instagram hesabımızdan ve sosyal medyadan bizi takip ederek etkinliklerimizden haberdar olabilir. Tüm aileleri, çocukları ile birlikte burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" diye konuştu.

"Her zaman olduğu gibi eğleniyoruz, mutluyuz"

3 yaşında bir kız çocuk annesi olan Fatma Kaptan, "Günün anlam ve önemine dair her zamanki gibi Büyükşehir Belediyemiz etkinlikler düzenlemiş. Kızımı getirdim, her zaman olduğu gibi eğleniyoruz, mutluyuz. Burada birçok arkadaş edindi. Ailelerle tanıştık, etkinliklere beraber geldiğimiz aileler oluyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

5,5 ve 7 yaşlarında iki kızını etkinliğe getiren Hatice Şahin, "Dünya Kız Çocukları Günü'ne katılmak için geldik, çok sevdik. Masallar dinledik. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki Havin Maltacı da sık sık Etkinlik ve Sanat Merkezine gelerek etkinliklere katıldığını belirterek, "Burada etkinlikler yapıyoruz. Survivor parkurunda oynuyoruz. Şarkı söylüyoruz, bilmeceler yapıyoruz. Burası çok güzel. Kız Çocukları Günü kutlu olsun" diye konuştu. - MERSİN

Son dakika gündem: Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi
Son dakika gündem: Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi
Son dakika gündem: Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi
Son dakika gündem: Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi
Son dakika gündem: Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Çocuk, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor         
10:59
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti         
10:18
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:59:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei