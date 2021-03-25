Son dakika gündem: 'Dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi polislere ateş açtı: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, hırsızlık şüphelisi F.F.İ., kendisini durdurmaya çalışan polis ekiplerine ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru H.T. ile şüpheli yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine 27 BN 516 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü F.F.İ., polis ekiplerinin Yeditepe Mahallesi Şehit Polis Hasan Aslan Caddesi'nde kaza yapmasına neden oldu.

Toplam 16 suçtan kaydı bulunan F.F.İ. otomobilden inip, polis ekiplerine ateş açarak yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelinin açtığı ateş sonucu polis memuru H.T. yaralandı. Polis ekiplerinin de ateş karşılık vermesiyle şüpheli kolundan yaralandı. Yaralı polis memuru ile şüpheli F.F.İ., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.