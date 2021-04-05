Son dakika gündem: 'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçtı, evinde yakalandı

Son dakika haberi... KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarparak kaçan otomobilin sürücüsü evinde yakalandı.

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarparak kaçan otomobilin sürücüsü evinde yakalandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Murat A.'ya (21) 5 bin 60 TL ceza kesildi. Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda Murat A., 50 AC 006 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken, kavşakta görevli polislerin 'dur' ihtarına uymadı. İddiaya göre paniğe kapılan sürücü polis ekip otosuna çarparak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli Murat A., otomobilini Battalgazi mahallesi Paşalı sokaktaki evinin önüne park ederek evine gitti. Devriye halindeki polis, şüphelinin otomobilini tespit edip, şüpheli Murat A.'yı gözaltına aldı. Murat A., 'Trafiği tehlikeye sokmak', 'Tehlikeli şerit değiştirme' ve 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçundan 5 bin 60 TL cezaya çarptırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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