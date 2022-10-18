Olay, saat 13.30 sıralarında, Erzincan Adliyesi karşısındaki çay ocağının bahçesinde meydana geldi. 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanık, bugün görülen duruşmada şartlı tahliye edildi. Duruşma sonrası kız çocuğunun babası Salih P. ile sanığın babası Abdulkadir K., adliye önündeki çay ocağında karşılaştı. Erzincan Belediyesi 'nde özel güvenlik görevlisi olan Salih P., tabancasını çekip Abdulkadir K.'yi göğsünden vurdu. Yaralı olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Abdulkadir K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DURUŞMA SONRASI, KIZINA İSTİSMARDA BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE YARGILANAN SANIĞIN BABASINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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